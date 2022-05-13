ضاع عمرنا نشتري الجاهز.. الثوم البودر وطريقة تحضيره في المنزل في دقائق بدون تعب وأحلى من الجاهز

طريقة عمل الثوم البودرة في المنزل، يعتبر الثوم هو نبات أو خضراوات طبيعية لا نستغنى عنها في حياتنا اليومية، حيث أنه يستخدم في تحضير الأطعمة وتزويدها بنكهة مميزة ويستخدم أيضًا في تنظيف الأظافر وقتل الحشرات وطردها نهائيًا من المنزل وفي عمل بعض الوصفات الطبيعية للشعر والبشرة، فهو نبات متكامل من جميع النواحي، ومن الأكيد أننا سمعنا عن بودرة الثوم ونقوم بشرائها من محلات العطارة ولكن يمكننا الآن تقديم طريقة يمكنك من خلالها تحضير بودرة الثوم في المنزل.

طريقة عمل الثوم البودرة في المنزل فاطمة أبو حاتي

باستخدام عدة شرائح من الثوم قومي باتباع الخطوات التالية من أجل سحق الثوم وتحويله إلى بودرة توابل والخطوات هي كالآتي:-

أحضري الثوم المراد طحنه ثم قومي بغسله جيدًا حتى تزيلي أي أتربة أو جراثيم عليه.

وجففيه تمامًا بواسطة المصفاة حتى يصبح بدون أي ماء.

اقطعي رؤوس الثوم من الأعلى ثم قومي بتقشيره من القشر الموجود عليه حتى القشرة الخفيفة بحيث يصبح ناعم تمامًا.

قطّعي الثوم إلى شرائح صغيرة وناعمة ورفيعة بواسطة السكين أو قطاعة الأطعمة ثم قومي بوضعه في صينية فرن وضعيها داخل الفرن.

يجب أن يكون الفرن مسخّن مسبقًا وأغلقي الباب عدة دقائق حتى يتحمّص الثوم لمدة ربع ساعة تقريبًا.

ثم قومي بإخراجه من الفرن واجعليه يبرد قليلًا.

قومي بوضع شرائح الثوم في الخلاط الكهربائي أو الكبة أو المطحنة المنزلية وشغليها بحيث يصبح الثوم ناعم تمامًا.

ضعي الثوم في البرطمان بعد أن يصبح مسحوق ناعم تمامًا.

وضعيه لمدة يوم في غرفة درجة حرارتها دافئة وليست حارة أو باردة وبعدها قومي باستخدامه كما تشائين.

أبرز الفوائد الصحية التي تعود من تناول الثوم البودرة

للثوم البودرة فوائد متعددة على الصحة ومن بينها ما يلي:-