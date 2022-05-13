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تبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة عمل البسبوسة المنزلية والمتماسكة، حيث أن بعض السيدات ترغب في تحضير الأطعمة والحلويات في المنزل لأطفالها بدلًا من شرائها من المحلات لأننا في فترة حساسة وليس من المضمون أبدًا أن نشتري الأطعمة والحلويات الجاهزة خلال هذه الفترة ومن الأفضل أن نلتزم منعًا لانتشار الأوبئة وحفاظًا على صحتنا وصحة مَن حولنا، وازداد البحث عن الوصفات خوفًا من الأمهات على أطفالهن من العدوى. طريقة عمل البسبوسة المنزلية مكونات الوصفة:- كوب ونصف من السميد الناعم.

كوبان كبيران من السكر الأبيض.

ثلاثة أكواب صغيرة من الحليب.

نصف كوب كبير من الزيت.

أربع ملاعق كبيرة من جوز الهند المطحون.

ماء فاتر.

بيكنج باودر.

حبات من اللوز للتزيين. طريقة تحضير البسبوسة:- قومي بوضع المكونات كلها في وعاء مناسب.

وقومي بإضافة أولًا السميد والزيت والحليب والبيكنج باودر وجوز الهند والسكر وقلبي المكونات جيدًا.

ثم اتركيهم نصف ساعة ثم قومي بدهن صينية بالزبدة من جميع الجهات.

ثم قومي بصب المكونات بداخلها حتى تصبح عجينة لينة ومتماسكة.

قومي بالسكين بقطع البسبوسة قطع مربعات وقومي بوضع حبة من اللوز على كل قطعة.

ثم أدخلي الصينية إلى الفرن المسخن مسبقًا.

أغلقي الفرن على الصينية حتى تتحمر وتنضج ثم أخرجيها واتركيها تبرد.

ثم قومي بصّب الشربات البارد عليها وابدئي في تقديمها. أسرار نجاح وتماسك البسبوسة المنزلية يجب أن يكون السميد خشن قليلًا ونوعه جيد من النوع الغالي.

استخدمي السمنة البلدي والزبادي البلدي حتى يعطيك القوام والنتيجة المطلوبة بدلًا من العادي.

اخلطي السميد والسمن المذاب بيديك حتى يتم خلطهم جيدًا وهذا من أكثر الخطوات أهمية.

صبي المكونات كلها بالملعقة حتى لا تزيدي من نسبة المكونات وتختل المقادير ولا تتكون مادة الجلوتين التي تؤثر في قوام البسبوسة.

تعمل مادة الجلوتين على جعل البسبوسة جافة وغير طرّية فيجب الحد منها على قدر الإمكان.

صب البسبوسة يجب أن يكون في صينية مدهونة بالدقيق أو السمنة حتى لا تلتصق في قعر الصينية.

قوام البسبوسة يجب أن يكون خفيف وليس كثيف حتى تصبح لذيذة وطرية. عمر شويل - جدة احلي طريقه لعمل البسبوسة الطريه المرملة في البيت بطريقه الحلواني هتكونى استاذه في تحضيرها - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر احلي طريقه لعمل البسبوسة الطريه المرملة في البيت بطريقه الحلواني هتكونى استاذه في تحضيرها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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