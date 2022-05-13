أقوي طريقة عمل كريم أساس منزلي طبيعي بديل الجاهز وبنفس الجودة عالى التغطيه حضريه في دقائق

يمكنكم الآن التعرف على طريقة عمل كريم أساس طبيعي بالنشا وبعض المكونات الطبيعية الأخرى حتى تنعمي ببشرة ناعمة وخالية من أي عيوب وبدون أن تضري بصحة بشرتك باستخدامك لكريمات الأساس والتفتيح الجاهزة والتي يتم تحضيرها باستخدام الكثير من المواد الضارة والكيماويات التي تضر بالجلد والبشرة وتزيد من مشاكلها بدلًا من أن تعالجها، وكان كريم الأساس الطبيعي هو أفضل الطرق التي يمكنك الحصول على بشرة بيضاء من خلالها.

طريقة عمل كريم أساس طبيعي بالنشا

مكونات الكريم:-

ثلاث ملاعق كبيرة من نشا الذرة.

قرفة مطحونة بمقدار ثلاث ملاعق كبيرة.

كاكاو مطحون.

جوزة طيب مطحونة.

كركم مسحوق.

زيت زيتون أو زيت جوز الهند أو زيت الجوجوبا.

طريقة تحضير الكريم:-

قومي بوضع نشا الذرة في وعاء بلاستيكي مناسب.

ثم قومي بإضافة الكاكاو والقرفة وجوزة الطيب إلى النشا وقلبي المكونات جيدًا.

بالنسبة للبشرة الفاتحة يمكنك وضع ملعقة صغيرة من النشا والكاكاو وجوزة الطيب وإذا كانت غامقة يمكنك استخدام ثلاث ملاعق كبيرة حتى تحصلي على الدرجة المناسبة للون بشرتك.

بعد ذلك قومي بإضافة الكركم إلى الخليط وقلبيه جيدًا حتى تحصلي على لون الكريم المطلوب.

وقلبي المكونات بملعقة خشبية أو معدنية حتى تتجانس بسهولة.

تأكدي من عدم وجود أي تكتلات في الكريم حتى لا يضر بجلدك ونعومته ويصبح متناسق وناعم على البشرة.

بعد أن تنتهي من تحضير الكريم قومي بوضعه داخل علبة زجاجية صغيرة ومعقمة وبدون أي قطرات ماء وأغلقيها جيدًا.

ثم قومي بحفظها داخل الثلاجة لمدة ربع ساعة تقريبًا.

بواسطة فرشاة وضع المكياج أو فرشاة ظلال العيون قومي بوضع الكريم على بشرتك.

ويمكنك الاحتفاظ بالكريم بعد ذلك في مكان بارد قليلًا حتى لا يتأثر بالحرارة.

استخدامات كريم الأساس

يستخدم كريم الأساس في عدة استخدامات من بينها:-