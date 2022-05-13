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نقدم لكم طريقة وكيفية استخدام وصفة الخل لإزالة الشعر الزائد من الجسم، حيث أن الشعر الذي يظهر في مناطق الجسم المختلفة هو مشكلة مزعجة جدًا، فكل فتاة تحب أن تبدو بمظهر ناعم بدون أي منغصات والشعر الزائد هو أكبر مشكلة قد تؤثر في مظهر الفتاة، فالجسم معرّض لظهور الجلد الزائد في كل مناطق الجسم المختلفة وينتشر بكثرة في منطقة تحت الإبطين ومنطقة العانة، كما أن الوجه يظهر به شعر زائد ويجب التخلص من كل ذلك بطرق بسيطة سنوضحها فيما يلي. وصفة الخل لإزالة الشعر الزائد من الجسم مكونات عمل الوصفة:- نشا الذرة.

حبتان من البيض كبيرة الحجم.

قطعة قماش من الصوف.

عدة قطرات من ماء الورد. طريقة تحضير الوصفة:- قومي بإضافة بياض البيض ونشا الذرة وقلبيهم جيدًا حتى يتم مزجهم تمامًا واشطفي المنطقة المراد إزالة الشعر الزائد منها.

بعد ذلك قومي بدهن الخليط على المنطقة جيدًا ودلكي مع الفرد لمدة خمس دقائق تقريبًا ثم قومي بتركها حتى تصبح جافة تمامًا.

عند ملاحظة أن الخليط جاف تمامًا ثم قومي بفركه وبعدها قومي بشطف المنطقة وإزالة الخليط في عكس اتجاه نمو الشعر حتى تتم إزالته من الجذور.

يجب غسل المنقطة بالماء البارد حتى تتم غلق مسام البشرة أو الجلد في أي منطقة في الجسم.

وقومي بتجفيفها بماء الورد أو بالزبادي حتى يتم ترطيب البشرة.

فالزبادي من أكثر المكونات التي تحتوي على نسبة كبيرة من الماء الذي يمد البشرة بالنضارة والترطيب.

ويساهم في تفتيح البشرة وتوحيد لونها ولاسيما بعد عملية إزالة الشعر. وصفة الخل والملح للتخلص من الشعر مكونات الوصفة:- كوب كبير من الملح الأبيض.

نصف كوب كبير من الخل الأبيض. طريقة تحضير الوصفة:- قبل أي شيء يجب تنظيف المنطقة لأن عملية الإزالة يجب أن تتم على جلد نظيف حتى لا تدخل البكتيريا داخل مسام الجلد.

اخلطي المكونين جيدًا ثم قومي بفرده على منطقة الشعر الزائد في الجسم واتركيها نصف ساعة.

ثم قومي بإزالتها في عكس اتجاه نمو الشعر مع الترطيب. عمر شويل - جدة طريقتى الجبارة.. بمعلقة نشا قولي وداعا لشعر الجسم كله من الجذور بدون الم نهائيا - ثقفني

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