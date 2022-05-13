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إلى الأشخاص التي تعاني من ظهور الكرش ودهون البطن يمكنك الآن التعرف على طريقة استخدام الفازلين لنسف الكرش وإزالته بسهولة في ثلاثة أيام أيضًا، حيث أن من أحد فوائد الفازلين هو نسف الدهون المتراكمة في الجسم وخاصة منطقة البطن، وفي مقالنا اليوم سنناقش طريقة تحضير الوصفة وكيفية تطبيقها واستخدامها في إذابة الدهون كما سنوضح الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى ظهور الكرش في البطن. طريقة استخدام الفازلين لنسف الكرش قومي بمزج حوالي خمس وعشرين ورقة من نبات النعناع المطحون الناعم مع ملعقتين كبيرتين من كريم الفازلين الطبي وقلبي المكونين جيدًا.

اشطفي المنطقة المراد إزالة الدهون منها وهي منطقة البطن بماء دافئ.

ثم قومي بتدليك المنطقة بحركات دائرية واتركيها على المنطقة لمدة ساعة تقريبًا.

استمري على هذه الوصفة مرة واحدة يوميًا واستمري عليها وستجدي أفضل النتائج بعد أسبوع واحد من تطبيق الوصفة. وصفة الزنجبيل وخل التفاح للكرش أضيفي خمس ملاعق من الزنجبيل المطحون مع كوب كبير من الماء في قدر مناسب.

وقومي بوضع القدر على النار على درجة حرارة هادئة.

بعد أن يسخن الخليط تمامًا وتذوب مكوناته قومي برفعه من على النار حتى يبرد.

ثم قومي بإضافة خمس ملاعق من خل التفاح إلى الخليط وكمية بسيطة من زيت اللوز وأي كريم مرطب.

قلبي المكونات جيدًا وبنفس الطريقة السابقة قومي بدهن المنطقة المراد إزالة الدهون منها.

واستمري عليها يوميًا حتى تلاحظي النتائج. أسباب ظهور الكرش يرجع ظهور الكرش بسبب العوامل الجينية التي هي أكبر عامل يعمل على ذلك.

فإذا كان هناك شخص في العائلة لديه كرش فربما ينتقل هذا إلى أحد أفراد العائلة أو من نسله.

كما أن العوامل البيئية أيضًا لها دور كبير في زيادة دهون البطن بسبب اتباع نظام أكل غير صحي.

وعدم ممارسة التمارين الرياضية باستمرار وتناول السكريات بكميات كبيرة.

النوم لعدد ساعات قليلة أقل من خمس ساعات يوميًا يساهم في ظهور الكرش وخاصة للأشخاص فوق السن الخمسين.

حالة الشخص الاقتصادية لها دور أيضًا حيث أنه كلما كان وضع الشخص الاقتصادي جيد قل ظهور الكرش فهي علاقة طردية. عمر شويل - جدة في 3 أيام وداعا الكرش والجناب والارداف بالخلطة الجبارة حتى لو الكرش كبير ومدلدل هيختفي - ثقفني

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