نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لن تتخيلي النتيجة.. الخميرة والحلبة خلطة تسمين ونفخ الخدود والشفايف بطريقه طبيعية في المقال التالي

لن تتخيلي النتيجة.. الخميرة والحلبة خلطة تسمين ونفخ الخدود إليكم طريقة تحضير وعمل ماسك الخميرة والحلبة لتسمين الوجه والشفايف، فهناك بعض الفتيات التي مهما ازداد وزنها أو نقص يظل وجهها نحيف جدًا وترغب في الحصول على خدود وردية وكذلك هناك بعض السيدات التي ترغب في الحصول على شفاه منفوخة، ومن أجل ذلك تلجأ بعض السيدات إلى عمل حقن الفيلر والبوتوكس لشد الوجه ونفخ الخدود والشفايف ولكن كل هذه الطرق مكلفة وضارة بصحة البشرة والجلد ولكن الطرق الطبيعية هي أكثر الطرق الآمنة. ماسك الخميرة والحلبة لتسمين الوجه والشفايف مكونات عمل الماسك:- ملعقتان كبيرتان من الخميرة الفورية.

أربع ملاعق صغيرة من الحلبة المطحونة.

زبادي طبيعي.

عدة قطرات من ماء الورد.

زيت جنين القمح. طريقة تحضير الوصفة:- قومي بخلط الحلبة والزبادي والخميرة مع بعضهم جيدًا ثم قومي بوضعها علبة كريم نظيفة وجافة تمامًا.

نظفي بشرتك جيدًا من أي كريمات ومستحضرات التجميل والأتربة وأي شوائب بالماء الدافئ وغسول الوجه.

طبّقي الوصفة على بشرتك ودلكيها لمدة سبع دقائق ثم قومي بتركها على بشرتك لمدة نصف ساعة.

بعد أن يجف قومي بشطف وجهك بالماء الدافئ ثم قومي بتمرير قطعة ثلج على بشرتك حتى تنغلق مسام البشرة.

ثم قومي بوضع قطرات ماء الورد ثم قومي بترطيب بشرتك جيدًا حتى لا تتسبب الخميرة في جفاف البشرة.

يجب وضع عدة قطرات من زيت جنين القمح قبل النوم وقومي بشطف وجهك في الصباح وقومي بتكراره مرتين من كل أسبوع. وصفة زيت الحلبة وزيت الخروع للتسمين مكونات الوصفة:- ملعقة واحدة من زيت الخروع.

نصف ملعقة كبيرة من زيت الحلبة. طريقة تحضير الوصفة:- قومي بوضع زيت الحلبة مع زيت الخروع في علبة مناسبة وقلبيهم جيدًا حتى يتم الخلط التام.

بعد ذلك قومي بشطف بشرتك بالماء الدافئ من أجل فتح مسام البشرة وحتى تستفاد البشرة من الخليط.

بعد ذلك قومي بتطبيق الكريم على بشرتك وخاصة على الخدود ودلكي جيدًا حتى تتخلل مسام البشرة.

اتركيه على البشرة لمدة خمس دقائق ثم قومي بشطفها جيدًا ومن الأفضل تطبيق هذه الوصفة ليلًا قبل النوم مباشرة. عمر شويل - جدة لن تتخيلي النتيجة.. الخميرة والحلبة خلطة تسمين ونفخ الخدود والشفايف بطريقه طبيعية - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لن تتخيلي النتيجة.. الخميرة والحلبة خلطة تسمين ونفخ الخدود والشفايف بطريقه طبيعية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.