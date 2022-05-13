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صاروخ الجمال.. صابونة دوف والجلسرين للتخلص من سواد سنين ، حيث إنه هناك بعض المناطق في الجسم تتعرّض للاسمرار وخاصة في منطقة العانة وتحت الإبطين، ولكن البشرة أيضًا يصيبها الاسمرار بسبب التعرّض المستمر لأشعة الشمس ووجود بقع داكنة ولون البشرة غير موّحد، ويعد كريم دوف هو أحد الكريمات الطبية والتي لها فوائد صحية على الجلد كما أن الليمون له فوائد متعددة للبشرة وسنوضح لكم طريقة عمل الكريم في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة. طريقة عمل كريم دوف والليمون للتفتيح مكونات الوصفة:- صابونة دوف مبشورة.

نصف كوب صغير من ماء الورد.

ست ملاعق كبيرة من الجلسرين.

خمس ملاعق كبيرة من زيت اللوز الحلو.

عدة قطرات من عصير الليمون.

كريم مرطب للبشرة والجسم. طريقة تحضير الوصفة:- قومي بسحق صابونة دوف واخلطيها مع ماء الورد واتركي الخليط ليلة كاملة في مكان دافئ.

بعد ذلك قومي بوضعه على النار حتى يذوب الصابون مع ماء الورد ويصبح قوامه كريمي قليلًا.

ثم قومي بإضافة المكونات الأخرى عدا الكريم المرطب مع بعضها جيدًا على النار وقلبي لمدة عدة ثواني ثم قومي برفعه من على النار.

وبعد أن ترفعيه من على النار قوم بإضافة الكريم المرطب وقلبي الخليط ثم قومي بحفزه في علبة معقمة واحتفظي به حتى وقت استخدامك له.

نظفي بشرتك جيدًا أو المنطقة المراد تفتيحها ثم جففيها وابدئي في تطبيق الوصفة عليها واتركيها عليها لمدة ربع ساعة تقريبًا.

بواسطة قطعة قطن مبللة بالماء الدافئ قومي بتدليك بشرتك أو المنطقة ثم قومي بشطفها ورطبيها بالكريم المرطب. وصفة صابون دوف والنشا مكونات الوصفة:- حليب مغلي.

نشا ذرة.

صابونة دوف.

كريم الجلسرين. طريقة التحضير:- قومي ببشر الصابونة ثم قومي بخلطها مع الحليب والجلسرين والنشا ثم قومي بوضع الخليط على النار حتى تتجانس المكونات ويذوب كل منها في بعضه البعض.

ارفعي القدر من على النار حتى يبرد قليلًا ثم قومي بفرده على بشرتك ودلكي جيدًا واتركيه إلى أن يجف وليكن لمدة نصف ساعة.

نظفي بشرتك بعد ذلك من الخليط بماء دافئ ثم بارد واستمري عليها مرتين أسبوعيًا. عمر شويل - جدة صاروخ الجمال.. صابونة دوف والجلسرين للتخلص من سواد سنين سيجعلك بيضاء كالثلج في دقائق - ثقفني

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