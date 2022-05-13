بودرة البصل بنفس طريقة الجاهز مش هتتشريه تاني وهتحضريه في بيتك بكل سهولة

نقدم لكم طريقة عمل البصل البودرة والتي نقوم باستخدامها في كل المطابخ سواء كانت مطابخنا الشرقية أو كل المطابخ حول العالم، ولكن مطابخنا المصرية هي أكثر مَن تشتهر بعمل الأطعمة بوضع البهارات عليها، ويتم بيع بهارات بودرة البصل في كل محلات العطارة ولكن يمكنك الآن معرفة طريقة عملها في منزلك ولن تكلفك شيء فالبصل متوفر في كل منزل كل ما عليك سحقه بخطوات بسيطة و هذا هو موضوع مقالنا اليوم.

طريقة عمل البصل البودرة بوصفة منزلية

كل ما عليك هو إحضار كمية البصل المراد سحقها وعملها توابل بودرة البصل ثم قومي باتباع الخطوات التالية بشكل دقيق وهي كالآتي:-

أول خطوة من الخطوات هي أنك تقومي بتقشير الثوم برّقة .

ويجب أن تتخلصي من كل قشوره فالبصل يحتوي على أكثر من طبقة قشور.

ثم قومي بتقطيع البصل إلى شرائح رفيعة جدًا حتى يسهل سحقها وبدون أن تتكون كتل في المطحنة.

ويجب أن يكون سمكها أقل من 1سم.

جهزي صينية معدنية قابلة للتعرض إلى حرارة النار وهي صينية فرن وقومي بفرشها بورق الزبدة.

ثم قومي برّص البصل عليها مع ترك مسافات بين الشريحة والأخرى.

سخني الفرن قليلًا وليكن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ثم قومي بإدخال الصينية إلى الفرن الساخن وأغلقي الباب.

يمكنك تركها ربع ساعة على الأقل وقد تأخذ العملية ساعتين حتى تتحمص.

ويصبح لون البصل ذهبي اللون وبعد أن تتحمص تمامًا أخرجيها من الفرن واتركيها تبرد قليلًا.

شغلي الخلاط الكهربائي على سرعة عالية جدًا وضعي بداخله شرائح البصل المحمصة.

وقومي بطحنها جيدًا بحيث تتحول من الشرائح إلى بودرة ناعمة.

ثم أطفئي الخلاط إلى أن يستقر البصل المطحون ويثبت.

ثم قومي بإخراجه من الخلاط وضعيه بداخل برطمان زجاجي نظيف وجاف جدًا من أي ماء وخزنيه حتى تستخدميه في تحضير الكثير من الأطعمة.

كيفية التفرقة بين الثوم البودر والبصل البودر

قد لا يعرف البعض كيف يميّز بين الثوم والبصل البودرة حيث أنه يمكنك التمييز بينهما من خلال رائحتهما فالبصل والثوم لهما رائحتان مختلفتان تمامًا كما أن ملمس بودرة الثوم أنعم كثيرًا من ملمس بودرة البصل.