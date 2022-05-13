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تعرفي على طريقة عمل مخلل الباذنجان بوصفة مميزة، حيث أنه لا شك أن جميعنا نحب مخلل الباذنجان وإذا كنتي لما تجربيه حتى الآن فيجب أن تقومي بتجربته فورًا فهو يختلف عن باقي المخللات حيث يمكنك تناوله كطبق جانبي بجانب الأطباق الرئيسية وليس كمجرد مخلل، فهناك الكثير من الأكلات التي لا تكتمل إلا بوجود المخللات بجانبها وهي المشويات والأسماك وغيرها، وسنوضح لكم كيفية عمل المخلل في المنزل بوصفة بسيطة. طريقة عمل مخلل الباذنجان في المنزل مكونات الوصفة:- كيلو من الباذنجان الأسود.

ملعقة واحدة من الكزبرة الناشفة.

ثلاث فصوص من الثوم.

أربع ملاعق كبيرة من الخل الأبيض.

فلفل حار.

أربع ملاعق كبيرة من الليمون.

كمون مطحون.

ملح أبيض.

فلفل أخضر.

بصل.

طماطم. طريقة التحضير:- قومي بتقطيع الباذنجان من المنتصف بدون أن تفصلي النصفين عن بعضهما البعض ثم قومي بعمل التتبيلة.

أضيفي كل المكونات مع بعضها وضعيها داخل الخلاط حتى يتم خلطهم جيدًا على سرعة متوسطة قليلًا.

ثم قومي بحشو الباذنجان بالحشوة وابدئي في تقديمه بجانب الأطباق الرئيسية على السفرة. طريقة عمل الباذنجان المخلل في برطمان مكونات الوصفة:- مقدار الباذنجان المراد تخليله.

كمية وفيرة من الماء.

فلفل رومي أخضر وأحمر.

فصوص ثوم كبيرة.

خل أبيض.

حبتان من الجزر المبشور.

كزبرة مطحونة.

بقدنونس مفروم.

كرفس.

ملح أبيض.

ست ورقات لورا. طريقة التحضير:- قومي بتنظيف الباذنجان تحت الماء الجاري بحيث تخلصيه من أي أتربة وجراثيم واقطعي رأسه الخضراء من الأعلى.

بعد ذلك قومي بغلي الماء على درجة حرارة نار متوسطة ثم قومي بوضع الباذنجان بداخله واتركيه حتى يتم سلقه تمامًا.

ثم قومي برفعه من الماء وضعي الماء جانبًا حتى يحين وقت استخدامه واتركي الباذنجان يبرد قليلًا.

افتحي الباذنجان من منتصفه بشكل طولي ولكن لا تفصليه عن بعضه.

ثم قومي بوضع المكونات الأخرى داخل الخلاط أو الكبة الكهربائية.

بعد أن تقومي بفرم كل المكونات وتصبح ناعمة قليلًا قومي بإضافة التتبيلة إلى الباذنجان وضعيه داخل البرطمان وأغلقيه عدة أيام حتى يتشرّب التتبيلة تمامًا ويصبح مخلل بطعم مميز. عمر شويل - جدة اسرار الباذنجان المخلل بتاع أفخم المطاعم بنفس التتبيلة والدقه السرية للمطاعم - ثقفني

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