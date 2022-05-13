نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كعبك هينور.. بمعلقه من الفازلين والخل للتخلص من الجلد الميت والتشققات وسواد السنين في 3 دقائق في المقال التالي

كعبك هينور.. بمعلقه من الفازلين والخل للتخلص من الجلد الميت يمكنكم الآن التعرف على طريقة وكيفية إزالة تشقق القدمين بالخل، فتشقق القدمين هو مشكلة مزعجة جدًا من الناحية الصحية والناحية الظاهرية كما أنه مؤلم جدًا وخاصة عندما يزيد الوضع عن الحد القابل للتحمُل، وتحدث هذه المشكلة بسبب عدة أسباب مختلفة ولكن يجب معالجتها والاهتمام بجسمنا وبكل جزء فيه لأنه نعمة من الله وهبنا إياها وهي أمانة يجب أن نرّدها إلى الله -عز وجل- سالمة أو أن نحاول المحافظة عليها بقدر الإمكان. كيفية إزالة تشقق القدمين بالخل مكونات الوصفة:- مقدار مناسب من الخل الأبيض أو خل التفاح.

معلقه فازلين.

كوبان كبيران من الماء.

عدة قطرات من أي زيت عطري تحبينه. خطوات وطريقة تحضير الوصفة:- أول خطوة أحضري وعاء كبير بحيث يتسع لكعبيك أو يمكنك عمل الوصفة في حوض الاستحمام.

بعد ذلك قومي بملء الحوض أو الوعاء بالماء وضعي بداخله الخل والزيت العطري وقلبيهم مع بعضهم جيدًا.

ضعي قدميك في الخليط واتركيها منقوعة لمدة تتراوح من ربع ساعة إلى عشرين دقيقة وذلك كحد أدنى.

يمكنك تكرار الوصفة مرة واحدة أسبوعيًا حتى لا يضر الخل بصحة جلدك ويعمل على تآكلها فهو مكون قوي.

ويجب غسل قدميك جيدًا بعد استخدام هذه الوصفة بالماء والصابون ثم قومي بتجفيفهما وترطيبهما واحرصي على ارتداء جوارب قطنية أثناء النوم. إزالة تشققات الكعبين بالليمون والفازلين مكونات الوصفة:- ملعقة واحدة من كريم الفازلين الطبي.

عدة قطرات من عصير الليمون.

ماء فاتر. طريقة وخطوات تحضير الوصفة:-

املأي وعاء بلاستيكي كبير بالماء الدافئ أو حوض الاستحمام وقومي بنقع قدميك في الماء لمدة ربع ساعة.

بعد ذلك قومي بخلط عصير الليمون مع الفازلين وادهني قدميك بالخليط ودلكيهم جيدًا ثم قومي بارتداء جوارب قطنية أثناء النوم واغسلي قدميك في الصباح. نصائح للحفاظ على الكعبين من التشقق يجب استخدام أنواع كريمات مرطبة قوية تعمل على تنعيم الكعبين ووضعها قبل النوم.

احرصي على تقشير قدميك ونقعها في أي محلول مفيد بانتظام.

تدي جوارب قطنية طوال الليل لتنعمي بأقدام ناعمة وجذابة في الصباح.

تعمل الوصفات الطبيعية في ترطيب الجلد ولكن في حالة أنها لا تجدي نفعًا يمكنك استشارة أي طبيب جلدية. عمر شويل - جدة كعبك هينور.. بمعلقه من الفازلين والخل للتخلص من الجلد الميت والتشققات وسواد السنين في 3 دقائق - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كعبك هينور.. بمعلقه من الفازلين والخل للتخلص من الجلد الميت والتشققات وسواد السنين في 3 دقائق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.