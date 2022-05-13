أقماع البامية كنز داخل بيتك من اليوم لن تتسغني عنها نهائيا استخدامها رهيب

أقماع البامية كنز داخل بيتك من اليوم لن تتسغني عنها إن البامية من ألذ الأكلات التي يفضلها الكثير، بالإضافة إلى فوائدها الكثيرة التي تقوي الصحة العامة وتعطي الجسم العناصر اللازمة له عند أكلها، ولكن الجديد اليوم وسوف نتعرف عليه من خلال هذا المقال هو فوائد البامية للشعر، حيث أثبتت بعض الدراسات والتجارب أن البامية مفيدة جداً وفعالة في علاج الكثير من مشاكل الشعر، ولهذا سنتعرف على هذه الفوائد بالإضافة إلى طرق استخدامها.

فوائد البامية للشعر

هناك الكثير من المزايا والفوائد التي تمنحها البامية للشعر عند استخدامها، والتي يمكن تلخيصها في بعض النقاط التالية:

من أبرز فوائد البامية للشعر هي تحفيز نمو الشعر نظراً لاحتوائها على الكثير من الزنك والمغنيسيوم اللذان يعملان على تقوية بصيلات الشعر من الجذور ليستطيع الشعر في النمو دون سقوط وتقصف.

تحتوي البامية على 90% من مكوناتها مياه وعند تطبيقها على شعرك تنتقل هذه المياه المحملة بالفيتامينات والمعادن إلى شعرك لتكسبه المرونة والترطيب اللازم له.

بالإضافة إلى أن البامية تتكون من مواد لزجة تعمل على فك تشابك الشعر بسهولة وانسيابية.

كذلك تعمل البامية محل الچل الكيميائي نظراً المادة اللزجة بها فهي تعمل على تثبيت الشعر مثل الچل تماماً

وصفة البامية وزيت جوز الهند للشعر

تعمل هذه الوصفة على إكساب الشعر الترطيب اللازم له بالإضافة إلى أنها تزيد من لمعان ونعومة الشعر وتجعله انسيابي وتطبق من خلال الطريقة التالية

المكونات:

10 حبات من البامية.

3 ملاعق كبيرة جلسرين.

8 ملاعق كبيرة زيت جوز هند.

كوب كبير من الماء.

طريقة التحضير: