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تعرفي على طريقة عمل روج طبيعي في المنزل بالنشا وبمكونات طبيعية أخرى، فأحمر الشفاه هو أكثر ما يبرز جمال الوجه ويزيده أناقة وخاصة الألوان الهادئة والتي يمكنك الذهاب بها في أي مكان، ويعمل النشا في تحضير الكثير من مستحضرات التجميل ومستحضرات العناية بالشعر والبشرة فهو مكون طبيعي مفيد للكثير من نواحي الجسم المختلفة، ويمكنك تحضير روج الشفايف بالكثير من المكونات ويعطيك ثبات قوي وأفضل من الجاهز المحتوي على مواد ضارة بالجلد. طريقة عمل روج طبيعي في المنزل 1. أحمر شفايف بالنشا مكونات الوصفة:- ثلاث ملاعق كبيرة من نشا الذرة.

نصف ملعقة كبيرة من شمع العسل.

ملعقة واحدة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقتان كبيرتان من زيت اللوز الحلو.

ربع ملعقة صغيرة من الكركم والقرفة.

لون روج طبيعي. طريقة التحضير:- قومي بتسخين الزيوت هذه على النار أو بداخل الميكروويف لعدة ثواني ثم قومي بإضافة اللون المراد الحصول عليه مع الزيوت المذابة وقلبيهم جيدًا.

بعد ذلك قومي بوضع النشا في وعاء منفصل وقومي بإضافة الخليط بعد أن تقومي بتبريده وقلبي المكونات كلها مع بعضها حتى تتجانس وتصبح خليط واحد.

ارفعي الخليط من النار واتركيه يبرد ثم قومي بوضعه في علبة نظيفة ثم أغلقيها وضعيها داخل الثلاجة حتى يتماسك قليلًا ثم قومي باستخدامه وقت الحاجة. 2. أحمر شفايف بالبنجر مكونات الوصفة:- ملعقة واحدة من زيت اللوز الحلو.

نصف ملعقة كبيرة من البنجر المبشور ومثله من زبدة الكاكاو. خطوات وطريقة التحضير:- قومي بإحضار وعاء معدني صغير وضعي بداخل البنجر ثم قومي بإضافة زيت اللوز وزبدة الكاكاو وقلبي المكونات جيدًا.

بعد أن تذوب المكونات ويتم سلق البنجر قومي برفعه عن النار ثم اتركيه يبرد قليلًا ثم ضعيه داخل الخلاط الكهربائي وشغلي الخلاط على سرعة عالية.

وبعد ذلك قومي بوضع الخليط الذي قتي بتحضيره في علبة زجاجية صغيرة و يجب أن تكون نظيفة و معقمة وجافة من الماء وأغلقيها جيدًا.

ضعي العلبة في الثلاجة حتى تصبح متماسكة قليلًا ثم ابدئي في استخدامها وقت الحاجة لوضع أحمر الشفاه بثبات عالي. عمر شويل - جدة لن تتخيلي جمال شفايفك.. روج الشفايف الثابت بألوان جذابة حضريه في البيت بمكونات طبيعيه لتوريد الشفايف والخدود - ثقفني

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