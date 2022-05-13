ضعيها على الكبده 10 دقائق للقضاء نهائيا على رائحة الزفارة وتفتيح لونها هتصبح مثل الكبده البلدي

ضعيها على الكبده 10 دقائق للقضاء نهائيا على رائحة الزفارة تبحث الكثير من سيدات البيوت عن أفضل طريقة يمكنها من خلالها التخلص من زفارة الكبدة ورائحتها الكريهة، حيث أن الأطعمة التي نحصل عليها من الحيوانات تتميز برائحة زفارة قوية جدًا ليس من الصعب التخلص منها والتي تؤثر في مذاقها بعد تحضيرها، والكبدة بعد أن تتجمد تزداد رائحة الزفارة فيها وكانت عملية التخلص من الزفارة هي من أهم الخطوات في تحضير الكبدة بالإضافة إلى تنظيفها من أي سموم ودماء وهذا هو موضوع مقالنا اليوم.

طريقة التخلص من زفارة الكبدة ورائحتها

بعد شراء الكبدة مباشرة لا يجب غسلها بالماء وإنما قومي بوضعها في وعاء مناسب يحتوي على كمية وفيرة من الخل الأبيض والملح وعصير الليمون.

اتركي الكبدة منقوعة لمدة 10 دقائق ثم قومي بتصفيتها من الخليط من عليها وأي سوائل ثم قومي بشطفها تحت الماء الجاري .

إذا كانت الكبدة مجمدة قومي بتنظيفها بالطريقة السابقة مع الحرص على شطفها بعد ذلك بالماء الفاتر وليس الدافئ وقومي بفركها بالملح والليمون.

ثم ضعيها في نصف كوب من اللبن للتخلص من الزفارة نهائيا وأخرجيها واشطفيها مرة أخرى ووهي الآن جاهزة للتحضير.

يعمل الخل والملح والليمون على قتل الرائحة الكريهة من الأطعمة التي لها رائحة زفارة ولكن شطفها مباشرة تحت الماء يتسبب في الكثير من المخاطر.

بعض النصائح عند تنظيف الكبدة وتحضيرها

عند شراء وتحضير الكبدة يجب أن تهتم ببعض الأمور والملاحظات وتضعها في عين الاعتبار ومن بينها ما يلي:-

عند شراءك للكبدة احرصي على شرائها قطعة واحدة وبدون أن تكون مقطعة إلى قطع صغيرة.

إذا كانت الكبدة صحيحة قومي بشطفها قبل تقطيعك لها بالماء الفاتر.

تقطيع الكبدة يجب أن يكون قبل تسويتها وليس بعدها.

فوائد تناول الكبدة

للكبدة العديد من الفوائد الصحية للجسم حيث أن فوائدها تتمثل في كل مما يلي:-