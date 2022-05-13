نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرخص من الليزر.. لو بتعاني من الشعر الزائد بالجسم تخلصي منه فورا بدون تكلفة وبدون الم نهائيا في المقال التالي

إليكم أفضل طرق طبيعية لإزالة الشعر الزائد من الجسم، حيث أن الطريقة الأكثر فعالية وتعطي نتائج مُرضية هي الليزر والسويت ولكن عيوب الليزر أنه مكلف الثمن وسعر الجلسة الواحدة عالية أما السويت فمن عيوبه أنه مؤلم وقد لا تتحمله بعض الفتيات، ولذلك ازداد البحث عن طرق إزالة الشعر بحيث تكون تكلفتها مناسبة وغير مؤلمة، وهناك بعض الوصفات الطبيعية التي يمكنك إزالة شعر جسمك الزائد من خلالها بدون ألم وبدون أي تكلفة وهي ما سنتحدث عنه في الآتي. طرق طبيعية لإزالة الشعر الزائد من الجسم 1. الدقيق والليمون اخلطي كمية مناسبة من عصير الليمون مع الدقيق الأبيض في وعاء غير قابل للتناثر وعميق قليلًا.

وقلبي المكونات حتى يصبح قوامها عجينة لينة وطريّة.

قومي بفرد العجينة على المنطقة المراد إزالة الشعر الزائد منها واتركيه لمدة نصف ساعة حتى تصبح جافة تمامًا وقابلة للفرك.

افركيها بيديك في عكس اتجاه نمو الشعر حتى تتم الإزالة من الجذور ويمكنك تكرارها يومين من كل أسبوع. 2. خلطة الخميرة قومي بخلط كمية مناسبة من العسل الأبيض مع كمية متساوية لها من الخميرة الفورية.

وأضيفي عدة قطرات من ماء الورد والليمون.

قلبي الخليط تمامًا ثم قومي بإضافته على منطقة الشعر الزائد مع تنظيفها جيدًا قبل الفرد.

واتركيها لمدة ربع ساعة على الأقل وقومي بإزالته في عكس اتجاه نمو الشعر وكرريها مرتين أسبوعيًا. طرق تخفيف الألم عند إزالة الشعر يمكنك استخدام وصفة الثلج في تسكين الألم الذي قد تشعر به أثناء إزالة الشعر الزائد من الجسم.

فقومي بتمريرها على المنطقة لمدة تتراوح بين عشر إلى خمسة عشر دقيقة وستجدي أن الألم أصبح أخف.

هناك بعض الكريمات المسكنة وبخاخات التخدير التي تقومي بدّهن المنطقة بها أو رّشها عليها قبل عملية إزالة الشعر مباشرة حيث أنها تجعل المنطقة أقل شعورًا بالألم.

كما أن زيت القرنفل أيضًا هو أحد الطرق التي تساهم في تسكين الألم أو على الأقل تخفف من حدته فالأدوية التي تخص تخدير المريض يتم تحضيرها بوضع القرنفل بها فهو مكون طبيعي مسّكن. عمر شويل - جدة أرخص من الليزر.. لو بتعاني من الشعر الزائد بالجسم تخلصي منه فورا بدون تكلفة وبدون الم نهائيا - ثقفني

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