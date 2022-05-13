أقوي4 أنواع كريم من الصيدلية لازالة سواد المناطق الحساسة والابط والجسم كله

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عمر شويل - جدة أقوي4 أنواع كريم من الصيدلية لإزالة سواد المناطق الحساسة والإبط والجسم كله الحرص على استخدام كريمات الصيدلية بهدف التفتيح الفوري والسريع للمنطقة الحساسة أقوي كريم تفتيح للجسم يعتبر من أفضل الحلول، لأنها تحتوي على مواد مخصصة للمناطق الحساسة فقط، ويوجد بها مكونات آمنة تماماً على البشرة وتقلل من صبغة الميلانين، مما ينتج عنه تفتيح هذه المناطق تدريجياً وتوحد لونها ويعتبر أفضل كريم للتخلص من سواد سنين، ولكن نقع دائماً في حيرة كيف اختيار أفضل نوع كريم لتفتيح المنطقة الحساسة من الصيدلية، وها نحن هنا اليوم لنوضح لكي ذلك بالخطوات أفضل وأقوي كريمات التفتيح الفعالة لن تستغني عنها تابعي معنا.

أفضل كريمات تفتيح المنطقة الحساسة بالصيدلية

يوجد الكثير من أنواع كريمات التفتيح للمنطقة الحساسة ولكن منها الأفضل والفعال وبنتائج فعالة هو:

جل موسينز

هو عبارة عن جل فرنسي قد تم صنعه تفتيح المناطق الداكنة والحساسة بالجسم، كما أنه يتميز باحتوائه على مكونات طبيعية لا تسبب أبداً التهابات الجلد أو تهيج البشرة، ويتواجد على هيئة عبوة صغيرة ولكنه فعال للغاية في التفتيح الفوري والسريع دون أي أضرر أو آثار جانبية، ولكنه يقوم بالتقشير والترطيب والحصول على نعومة الجلد المرغوب بها.

كريم بيتادين

يعتبر من أفضل كريمات التفتيح للمنطقة الحساسة التي لها الفعالية الكبيرة في تفتيح المنطقة الحساسة حيث إنه يقوم بقتل البكتيريا والفطريات التي تسبب اسمرار المنطقة الحساسة، ويعمل على تجديد الخلايا ويقضي على البكتيريا التي تسبب الاسمرار.

كريم جادول ناتشورالز

قد تم تصنيعه للتخلص من اسمرار المنطقة الحساسة بالجسم مقل المرفقين والركبتين والكوع وتحت الإبط، ويوجد به مكونات طبيعية وآمنة تماماً على البشرة عن باقي الكريمات الأخرى.

كريم دايفن

يعتبر من أفضل أنواع الكريمات الأمثل لتبييض الجسم والأماكن الحساسة والإبط لأنه يحتوي على مكونات طبيعية أمنه، فهو عبارة عن جل مخصص لتفتيح البشرة والجسم والمناطق الحساسة والإبط والفخدين والركبتين والوجه وأي مكان بالجسم، يعمل علي تفتيح وتوحيد لون البشرة بشكل واضح يستخدام لجميع أنواع البشرة ولكن غير مناسب للبشرة الحساسة.

وصفه طبيعية لتفتيح المناطق الحساسة وتحت الإبطين