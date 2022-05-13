لن تصدقي طول رموشك.. طريقة تطويل الرموش وتكثيف الحواجب بسرعة خيالية في 3 ايام ستصبح رموشك طويلة جدا

تطويل الرموش وتكثيف الحواجب، أحياناً تتعرض الفتيات إلى الإصابة بتساقط شديد لشعر الرموش والحواجب، وقد يعود السبب لذلك هو استخدام الماسكرا لتلوين الرموش وأقلام الكحل لتلوين الحواجب، حيث تترك مستحضرات التجميل آثار سلبية على شعر الوجه، كما أنه عند قيام الفتيات بوضع الماسكارا أثناء الخروج وبعد العودة يقمن بمسحها تسبب تساقط الشعر أثناء إزالتها، وعند تساقط شعر الحواجب والرموش يصبح شكل الوجه غير ملائم، ويسبب هذا الأمر الضيق للفتيات، لذلك يبحثن عن طرق طبيعية تساعد على تكثيف وتطويل شعر الرموش والحواجب، وهذا ما سوف نقوم بتوضيحه لكم خلال هذا المقال.

طريقة عمل وصفة تطويل الرموش وتكثيف الحواجب

قد يكون التقدم في العمر السبب الرئيسي في تساقط شعر الرموش والحواجب، كما قد يكون نقص بعض الفيتامينات في الجسم السبب الذي يعود إلى ذلك، ولكن يفضل علاج هذه المشكلة بالوصفات الطبيعية وتجنب استخدام مستحضرات التجميل التي تسبب تساقط شعر الرموش والحواجب، حيث يمكن معالجة الأمر باستخدام وصفة زيت الزيتون والتي تتمثل في الآتي.

ملعقة من زيت الزيتون.

فرشاة ماسكارا.

طريقة التحضير

يعرف زيت الزيتون منذ القدم بفوائده العظيمة الجبارة، التي تعالج مختلف مشاكل البشرة والشعر، فهو من الزيوت الطبيعية الممتازة في تكثيف وتطويل الشعر، ويمكن استخدامه لتطويل الرموش وتكثيف شعر الحواجب من خلال إتباع ما يلي.

نقوم بتدفئة زيت الزيتون.

من خلال استخدام فرشاة الماسكارا نقوم ببلها بزيت الزيتون وتمريرها على شعر الحواجب والرموش.

كما أنه يجب أن نكرر هذه الطريقة بشكل يومي قبل النوم.

بعد مرور أسبوع سوف تلاحظين الفرق في جمال وكثافة شعر الرموش والحواجب.

وصفة جوز الهند لتطويل الرموش وتكثيف الحواجب

ملعقتين من زيت جوز الهند.

فرشاة الحواجب.

طريقة التحضير