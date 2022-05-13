بدون رجيم.. بليمونة فقط تخسيس البطن وإزالة الكرش في 3 ايام فقط تمتعي ببطن مشدودة

تخسيس البطن وإزالة الكرش، تناول الأطعمة ليلاً ويعقبها النوم يسبب ظهور البطن، كما أن عدم ممارسة الرياضة بشكل يومي وتناول الأكلات السريعة والمشبعة بالدهون تسبب ظهور الكرش، وغيرها من العادات الكثيرة التى يمارسها الكثير بشكل يومي وتسبب تراكم الدهون في منطقة البطن، حيث يسبب الكرش الحرج للإنسان أثناء حضور المناسبات أو الذهاب إلى العمل، كما يمنع الشخص من ارتداء الملابس بشكل مناسب، لذا يلجأ الكثير إلى تناول أدوية وأعشاب لإزالة تلك الدهون، ولكن لا يتم التخلص منها بسرعة، لذلك يبحث الجميع عن وصفات طبيعية تساعد على تخسيس البطن وإزالة الكرش.

طريقة عمل وصفة تخسيس البطن وإزالة الكرش

من السهل إزالة دهون الجسم ولكن دهون البطن يصعب إزالتها بسهولة، فهي من أكثر المناطق التي تعاند الكثير أثناء تناول الأدوية للتخلص منها، وتحتاج إلى ممارسة الرياضة بشكل يومي إلى جانب إتباع تناول الوصفات التي سوف نوضحها، ومكونات الوصفة هي.

ملعقة كبيرة من بذور الكمون.

ماء.

طريقة تحضير الوصفة

لا يمكنك إزالة دهون البطن من خلال تناول الأعشاب الطبيعية فقط، ولكن لابد من اتباع روتين يومي صحي، حيث لابد من تجنب تناول الأكلات السريعة أو الأكلات المشبعة بالدهون، كما لابد من ممارسة الرياضة لتحسين حركة عضلات الجسم، وتناول الوصفة التي سوف نوضح طريقة تحضيرها.

نضع ملعقة بذور الكمون في كوب من الماء.

بعدها نضع الخليط على النار حتى الغليان.

يترك المشروب لليوم التالي ويتم تناوله على الريق.

نستمر في تناول المشروب حتى يتم التخلص من دهون البطن.

يساعد الكمون على إزالة دهون الجسم بكل سهولة.

وصفة ماء الليمون والعسل لتخسيس البطن

كوب من الماء الدافئ.

عصير ليمونة.

ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

طريقة تحضير الوصفة