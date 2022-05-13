اقوي كريم لتبيض اليدين والرجلين وإزالة سواد المفاصل والتخلص من تشققات القدمين من أول استعمال

كريم تبيض اليدين والرجلين، يعتبر اليدين والرجلين من الأماكن التى تكون ظاهرة عند الفتيات أثناء الخروج وكذلك الوجه، لذلك فهم أكثر الأماكن المعرضة إلى التلوث والانطفاء بسبب الأتربة وأشعة الشمس، وخاصة عند الخروج أثناء النهار، وتظهر على اليدين والقدمين أماكن داكنة وغير موحدة اللون، وتبدأ الفتيات في الانزعاج من هذا الأمر، ويبحثن العرائس عن أفضل الوصفات الطبيعية التي تجعل اليدين والقدمين ناصعين من البياض وموحدين اللون، وإليكم أفضل الوصفات الطبيعية التى تساعد على تبييض اليدين والقدمين في أقل وقت.

اقوي كريم لتبيض اليدين والرجلين من أول استعمال

تحتاج الفتيات وخاصة العرائس إلى وصفة سريعة المفعول للتخلص من إسمرار الرجلين واليدين، وتفتيحهم والقضاء على الأماكن الداكنة، ويعتبر النشا من المكونات التى تساعد في تفتيح البشرة بسرعة، كما يعطي البشرة نعومة ممتازة، وكذلك الزبادى يساعد على تغذية البشرة وتفتيحها، ولتحضير الوصفة لابد من توافر المكونات التالية.

ملعقة من النشا كبيرة.

1 ملعقة من عصير الليمون صغيرة.

ملعقتين من الزبادى كبيرتين.

طريقة تحضير الكريم

النشا والزبادي من المكونات البسيطة والمتوفرة بشكل دائم داخل المطبخ، و خلطهما معا يعطيان نتائج ممتازة وسريعة لجعل اليدين والقدمين ناصعين البياض، كما أنهما لا يسببان أي التهابات أو أضرار على البشرة، وخطوات تحضير الوصفة بسيطة.

أولاً نقوم نمزج النشا وعصير الليمون والزبادي في وعاء مناسب.

نوزع الخليط على اليدين والقدمين بشكل متساوي.

نترك الخليط على اليدين والقدمين لمدة نصف ساعة على الأقل.

يفضل تدليك الخليط على اليدين والقدمين كل خمس دقائق.

نكرر الوصفة حتى نصل إلى درجة البياض المطلوبة.

طريقة عمل وصفة لتفتيح اليدين والقدمين بالسكر والليمون

حبة من الليمون مقطعة قسمين.

سكر خشن.

زيت زيتون.

طريقة التحضير