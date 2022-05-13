وشك هينور.. معجزة كريم الخميرة والنشا لشد البشرة وإزالة الجلد الميت والتجاعيد نهائيا

كريم الخميرة والنشا، بشرة الوجه من أكثر الأمور التى تهتم بها الفتيات والسيدات، فهي تعكس جمال الفتاة، لذا تحاول جميع الفتيات الظهور بأجمل الإطلالات المميزة، ولكن هناك بعض المشكلات التى تواجه الفتيات وتسبب عدم نقاء بشرة الوجه، حيث تتعرض بشرة الوجه بشكل يومي لأشعة الشمس والأتربة، لذلك نجد ظهور حب الشباب والرؤوس السوداء والأماكن الداكنة في الوجه، وتضطر الفتيات إلى استخدام بعض الكريمات لاخفاء هذه العيوب، ولكن هذه الكريمات لا تعالج الأمر بل تضر البشرة أكثر، لذا استخدام وصفة الخميرة لتبيض البشرة وتنقيتها من أي شوائب تعد من الوصفات الممتازة التى تعطي نتائج مذهلة.

طريقة عمل كريم الخميرة والنشا لشد البشرة

الخميرة من المنتجات الطبيعية التي تساعد على تجميل بشرة الجسم، حيث تحتوي على فيتامين ب الذي يغذي بشرة الوجه وتكافح ظهور جلد الشيخوخة المبكر، لذا ينصح باستخدامها في وصفات نضارة البشرة وإعادة جمالها الطبيعي، ويتم تحضير الوصفة من خلال توفير المكونات التالية.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

ربع كوب من الماء.

1 ملعقة من السكر الخشن.

طريقة تحضير الكريم

تدخل الخميرة في صناعة المعجنات، كما تستخدم في تحضير بعض الحلويات، فهي متعددة الاستخدامات ونتائجها ممتازة، لذا استخدامها في إعادة نضارة البشرة أمر مضمون، حيث يتم تحضيرها واستخدامها من خلال إتباع الآتي.

يتم خلط الماء والخميرة والسكر في وعاء.

نوزع القناع على الوجه حتى تجف الخميرة.

نترك القناع على الوجه لمدة ربع ساعة.

يغسل الوجه بالماء الدافئ.

نستخدمها بشكل يومي حتى نتخلص من شوائب البشرة.

وصفة الخميرة والعسل لتفتيح البشرة

ملعقة من الخميرة.

عصرة ليمونة.

1 ملعقة من عسل النحل.

ملعقتين من الماء الدافئ.

طريقة تحضير الوصفة