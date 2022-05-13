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بسكويت الجيلي البارد أو كيك الجيلي من أسهل أنواع الحلويات التي يمكنك تحضيرها في المنزل بدون استخدام فرن حلوي سهلة ولذيذة تصلح لأعياد الميلاد. ايضا تصلح في المناسبات المختلفة قدميها لأسرتك في فصل الصيف وسوف يسعدون جدا بها لأنها باردة ومنعشة ومميزة. مكونة من ثلاث طبقات بألوان جذابة طبقة من البسكويت وطبقة من مهلبية الحليب وطبقة من الجيلي باللون الأحمر الرائع. سنقدم لكي كل خطوات تقديمها السهلة والبسيطة بالتفصيل لتضمني نجاحها. طريقة الطبقة الأولى لتحضير بسكويت الجيلي: يتم التعامل هنا على الطبقة الأولى من الوصفة ويتبقا طبقتين. المكونات: باكيت من بسكويت الشاي السادة. كوب كبير من الحليب بدرجة حرارة الغرفة. مكونات الطبقة الثانية لتحضير بسكويت الجيلي: 2 كوب كبير من الماء الفاتر. 3 ملاعق كبيرة من الحليب البودر. 4 ملاعق كبيرة من السكر. 4 ملاعق كبيرة من نشا الذرة. نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة. علبة صغيرة من قشطة الحلويات. مكونات الطبقة الثالثة لتحضير بسكويت الجيلي: 2 باكيت من الجيلي البودر الجاهز بطعم الفراولة.

2 كوب كبير من الماء المغلي. طريقة تحضير بسكويت الجيلي: في وعاء صغير نضيف الحليب ثم نقوم بغمس بسكويت الشاي السادة واحدة تلو الأخرى في الحليب ونرفع البسكويت من الحليب فورا.

نقوم بوضع البسكويت بعد غمسه في الحليب في صينية بيركس مقاس 30 سم بشكل منتظم.

في إناء نضيف الماء والسكر والحليب البودر والنشا.

نقوم بتقليب الخليط بالمضرب اليدوي جيدا حتى تمتزج جميع المكونات ويذوب السكر.

نرفع الخليط على نار متوسطة الحرارة مع التقليب المستمر حتى نحصل على قوام ثقيل.

نرفع الخليط من النار ونضيف إليه الفانيليا وقشطة الحلويات ونستمر في تقليب الخليط حتى تذوب القشطة.

نضيف الخليط فوق طبقة البسكويت السادة المغمور في الحليب.

نترك الصينية جانبا لكي تبرد ونقوم بعمل الطبقة الثالثة من بسكويت الجلي.

في إناء نضع الجيلي البودر ونضيف إليه الماء المغلي.

نقوم بتقليب الجيلي حتى نتأكد من ذوبان الجيلي تماما.

نضع الجيلي فوق الطبقة الثانية في الصينية الخاصة بواسطة ملعقة كبيرة وبالتدريج حتى لا تختلط طبقات بسكويت الجيلي. عمر شويل - جدة طريقة البسكويت البارد بثلاث طبقات مختلفة الجيلي الاحمر - ثقفني

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