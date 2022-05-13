نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عالجي شيب الشعر المبكر واستعيدي شبابك بملعقة قرنفل منزلية انسي الشيب نهائياً في المقال التالي
من المعروف عادة أن العديد من الفتيات يستخدمون الصبغات المختلفة الالوان حتى يظهر الشعر بلون مختلف وجميل ومنها اللون الأصفر والأحمر والبني وغيرها من الألوان المختلفة حيث تترك هذه الصبغات الكثير من الآثار الضارة الناتجة عن إستخدامها ومنها أنها تعمل على تلف الشعر وكذلك تسبب تساقطه نتيجة لما تحتويه هذه الصبغات على مواد فعالة كيميائية وتعتبر من اكبر النتواتج الخاطئة التي تسببها هذه الصبغات على الشعر هي ظهور الشعر باللون الابيض أي أنها تتسبب في ظهور مشكلة الشيب لذلك علينا بتجنب إستخدام هذه الصبغات وعلينا بالتوجه إلى إستخدام الوصفات الطبيعية، حيث نلاحظ أن البعض من الفتيات يعانون من مشكلة شيب الشعر نتيجة لعوامل وراثية وتجعلهم يبحثون عن بعض الحلول والعلاجات التي تعمل على إنهاء هذه المشكلة.
مكونات عمل وصفة القرنفل لعلاج شيب الشعر
- خمسة ملاعق كبيرة من القرنفل.
- ربع كوب من الخل الأبيض.
- ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.
- ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الخروع.
- ثلاث ملاعق كبيرة من القهوة.
- ثلاث ملاعق كبيرة من زيت اللوز الحلو.
طريقة عمل وصفة القرنفل لعلاج شيب الشعر
- قومي أولا بتمشيط شعرك بالمشط الخشبي جيدا ثم قومي بقسمه إلى نصفين.
- أحضري طبق وضعي به خمسة ملاعق كبيرة من القرنفل مع ثلاث ملاعق كبيرة من القهوة وقومي بتقليب القهوة والقرنفل مع بعضهما جيدا.
- بعد ذلك قومي بإضافة ربع كوب من الخل الأبيض لتثبيت اللون وضيفي ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون مع ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الخروت وثلاث ملاعق كبيرة من زيت اللوز الحلو وقومي بتقليب هذه المكونات ببعضها حتى تصبح خلطة كريمي متجانسة.
- عليكي بوضع هذه الوصفة على شعرك وبين بصيلات الشعر حتى تتمكني من تغطية الشعر كله بهذه الوصفة، بعد ذلك قومي بترك هذه الوصفة على شعرك لمدة ساعة أو أكثر.
- بعد مرور ذلك الوقت قومي بغسل شعرك بالماء جيدا ثم نشفيه وسوف تلاحظين النتيجة المبهرة الجذابة وتلاحظين زوال الشعر الأبيض تماما.
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