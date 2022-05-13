عالجي شيب الشعر المبكر واستعيدي شبابك بملعقة قرنفل منزلية انسي الشيب نهائياً

من المعروف عادة أن العديد من الفتيات يستخدمون الصبغات المختلفة الالوان حتى يظهر الشعر بلون مختلف وجميل ومنها اللون الأصفر والأحمر والبني وغيرها من الألوان المختلفة حيث تترك هذه الصبغات الكثير من الآثار الضارة الناتجة عن إستخدامها ومنها أنها تعمل على تلف الشعر وكذلك تسبب تساقطه نتيجة لما تحتويه هذه الصبغات على مواد فعالة كيميائية وتعتبر من اكبر النتواتج الخاطئة التي تسببها هذه الصبغات على الشعر هي ظهور الشعر باللون الابيض أي أنها تتسبب في ظهور مشكلة الشيب لذلك علينا بتجنب إستخدام هذه الصبغات وعلينا بالتوجه إلى إستخدام الوصفات الطبيعية، حيث نلاحظ أن البعض من الفتيات يعانون من مشكلة شيب الشعر نتيجة لعوامل وراثية وتجعلهم يبحثون عن بعض الحلول والعلاجات التي تعمل على إنهاء هذه المشكلة.

مكونات عمل وصفة القرنفل لعلاج شيب الشعر

خمسة ملاعق كبيرة من القرنفل.

ربع كوب من الخل الأبيض.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الخروع.

ثلاث ملاعق كبيرة من القهوة.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت اللوز الحلو.

طريقة عمل وصفة القرنفل لعلاج شيب الشعر