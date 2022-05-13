وصفة منزلية سحرية لتبييض البشرة وإزالة أي بقع داكنة وغامقة من أول أستخدام

تستخدم الكثير من الفتيات بعض الوصفات التي تعمل على تفتيح البشرة والوصفات التي تجعل البشرة بيضاء كالحليب وجعلها نقية خالية من حب الشباب تماما، حيث تستخدم العديد من الفتيات أشهر الخلطات التي تعمل على تفتيح البشرة ومن هذه الخلطات هي خلطات الكريمات وتعتبر هذه الخلطة من الخلطات الشهيرة التي تعمل على تقتيح البشرة بالإضافة إلى أنها تعمل على ضرر البشرة بشكل كبير لذلك علينا بتجتب هذا الإستخدام نتيجة لما تتركه من آثار سلبية حيث تعمل على تقشير الطبقة السطحية من الجلد وتتسبب في ظهور حب الشباب وجعل البشرة بها بقع حمراء لذلك علينا بتجنب هذا الإستخدام وعلينا بإستخدام الوصفات الطبيعية حتى نحصل على افضل النتائج التي نرغب في الوصول إليها، وتعتبر البشرة البيضاء هي من الوصفات التي تعمل تعمل على جعل أي فتاة تظهر بشكل جميل ورائع.

مكونات عمل وصفة النخالة لتفتيح البشرة

ملعقتان كبيرتان من النخالة.

ثلاث ملاعق كبيرة من الزبادي.

ملعقة واحدة كبيرة من ماء الورد.

ملعقة واحدة كبيرة من زيت جوز الهند.

طريقة عمل وصفة النخالة لتفتيح البشرة