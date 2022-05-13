نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة منزلية سحرية لتبييض البشرة وإزالة أي بقع داكنة وغامقة من أول أستخدام في المقال التالي
تستخدم الكثير من الفتيات بعض الوصفات التي تعمل على تفتيح البشرة والوصفات التي تجعل البشرة بيضاء كالحليب وجعلها نقية خالية من حب الشباب تماما، حيث تستخدم العديد من الفتيات أشهر الخلطات التي تعمل على تفتيح البشرة ومن هذه الخلطات هي خلطات الكريمات وتعتبر هذه الخلطة من الخلطات الشهيرة التي تعمل على تقتيح البشرة بالإضافة إلى أنها تعمل على ضرر البشرة بشكل كبير لذلك علينا بتجتب هذا الإستخدام نتيجة لما تتركه من آثار سلبية حيث تعمل على تقشير الطبقة السطحية من الجلد وتتسبب في ظهور حب الشباب وجعل البشرة بها بقع حمراء لذلك علينا بتجنب هذا الإستخدام وعلينا بإستخدام الوصفات الطبيعية حتى نحصل على افضل النتائج التي نرغب في الوصول إليها، وتعتبر البشرة البيضاء هي من الوصفات التي تعمل تعمل على جعل أي فتاة تظهر بشكل جميل ورائع.
مكونات عمل وصفة النخالة لتفتيح البشرة
- ملعقتان كبيرتان من النخالة.
- ثلاث ملاعق كبيرة من الزبادي.
- ملعقة واحدة كبيرة من ماء الورد.
- ملعقة واحدة كبيرة من زيت جوز الهند.
طريقة عمل وصفة النخالة لتفتيح البشرة
- أحضري طبق نظيف وضعي به ملعقتان كبيرتان من النخالة مع ثلاث ملاعق كبيرة من الزبادي مع ملعقة واحدة كبيرة من زيت جوز الهند وملعقة واحدة كبيرة من ماء الورد.
- بعد وضع هذه المكونات ببعضها قومي بتقليب ودمج هذه المكونات جيدا حتى تختلط المكونات ببعضها وتصبح متجانسة.
- بعد الإنتهاء من تحضير هذه الوصفة قومي بغسل بشرتك بالماء والغسول المناسب حتى تتمكنين من الحصول على بشرة نظيفة.
- بعد ذلك قومي بوضع هذه الوصفة الجبارة على بشرتك جيدا وبالتساوي وبعد وضع هذه الوصفة قومي بتركها على بشرتك لمدة خمسة وثلاثون دقيقة.
- بعد مرور ذلك الوقت قومي بغسل بشرتك بالماء جيدا ويشترط أن يكون الماء بارد.
- قومي بتكرار إستخدام هذه الوصفة يوميا وخلال إسبوع واحد فقط من بداية هذا الإستخدام سوف تلاحظين النتيجة التي تحلمين بها وهي الحصول على بشرة بيضاء ومشرقة لذلك علينا بإستخدام هذه الوصفة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وصفة منزلية سحرية لتبييض البشرة وإزالة أي بقع داكنة وغامقة من أول أستخدام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.