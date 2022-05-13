نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفات طبيعية لإزالة شعر الجسم والوجه نهائياً بنبات السعد بديلاً عن الليزر في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر مشكلة نمو الشعر الزائد بالجسم والوجه، من أكثر المشاكل المؤرقة للنساء ويسعون لإتباع العديد من الطرق للتخلص منه، إلا أن معاودة ظهوره مجدداً هي المشكلة الأكبر، وتلجأ الكثيرات لليزر كحل نهائي لمنع نمو الشعر من جديد، والذي يتميز بقدرته الفائقة على منع نمو الشعر، إلا أنه اجراء مكلف يتطلب الكثير من الوقت والمال، وقد اشتهر نبات “السعد” مؤخراً في قدرته على منع نمو الشعر الزائد نهائياً بالقضاء على منبت بصيلة نمو الشعر، وهو يمتاز بأنه نبات طبيعي لا تدخل فيه الكيماويات إلى جانب ثمنه البسيط ونتيجته السريعة المذهلة.

مشكلة الشعر الزائد والتي تعاني منها الكثير من النساء، قد ترجع إلى عامل وراثي أو اضطراب في الهرمونات ينتج عنها نمو الشعر الغير مرغوب فيه في أماكن متفرقة من الجسم والوجه، كإضطرابات هرمون الأنوثة وارتفاع هرمون الذكورة، إلى جانب مشكلة في عمل الغدد، ويجب البدء في معالجة الإضطرابات الهرمونية قبل استخدام وصفات نبات السعد للتخلص من الشعر الزائد.

ما هو نبات السعد

هو نبات عشبي من الفصيلة السعدية يتوافر منه 600 نوع مختلف، وهو يستخدم في المجال التجميلي للتخلص من الشعر الزائد بالجسم والوجه، ومن الأنواع المشهورة لنبات السعد في الوطن العربي السعد الأمرد والبني والثعلبي والطويل، وتنمو على جذور نبات السعد درنات تستخدم كمضاد للقئ وطرد الغازات، ويمكن الحصول على نبات السعد من خلال أماكن بيع العطارة ولدى تجار الزيوت الطبيعية.

وصفات نبات السعد لإزالة الشعر الزائد

الوصفة الأول

احضري مقدار من نبات السعد واطحنيه جيداً، ثم قومي بخلطه مع مقدار من زيت الزيوت، ويترك لمدة ليلة كاملة بعيد عن الإضاءة وأشعة الشمس، ثم قومي بإزالة الشعر من الجسم بالطريقة المفضلة، ثم قومي بدهنها بخلطة نبات السعد واتركيه على الجلد لمدة ليلة كاملة، ويتم تكرار الوصفة في كل مرة يتم فيها إزالة الشعر، ومن أول استخدام يلاحظ الفرق في بطئ نمو الشعر وكثافة الشعرة وسمكها.

الوصفة الثانية

احضري مقدار من نبات السعد المطحون واضيفي له كوب من الماء المغلي، ثم ارفعي المزيج على النار حتى يتبخر الماء، وحتى الوصول لقوام العجين لنبات السعد، يتم دهن المنطقة المراد التخلص من الشعر منها بعد ازالته، والإستمرار على هذه الوصفة لمدة أسبوع، وستلاحظين نتيجة مبهرة في بطئ نمو الشعر حتى وقف نموه نهائياً.

الوصفة الثالثة

ضعي مقدار من نبات السعد في وعاء به لتر من الماء، ثم قومي بوضعه على النار حتى الوصول لدرجة الغليان، وبعد ذلك ارفعي الخليط من على النار واتركيه جانباً حتى يبرد، ويتم استخدامه كغسول في المناطق المرغوب في التخلص من الشعر فيها، تكرر التجربة لمدة 6 أيام متتالية، وبعد كل مرة تقومين فيها بإزالة الشعر، لتلاحظين الفرق الواضح في قلة نمو الشعر وكثافته.

الوصفة الرابعة

قومي بطحن 25 جرام من جذور وأوراق نبات السعد، ثم اضيفي له 25 جرام من بذور السكران، واضيفي لهم ربع لتر من الماء وارفعيه على النار حتى الغليان وتبخر الماء، ثم ضعي الخليط في علبة كريم مرطب من النوع الذي تفضلينه، واضيفي له ملعقة من زيت الزيتون، ثم قومي بدهان الخليط إلى المنطقة التي ترغبين في التخلص من الشعر الزائد فيها، واتركيه على البشرة لمدة ليلة كاملة، ويتم تكرار الوصفة لمدة 5 أيام متتالية، وكرريها في كل مرة تزيلين فيها الشعر حتى التخلص من الشعر الزائد نهائياً ومنع نموه.