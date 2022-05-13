نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فكرة تحويل المكرونة لبطاطس شيبسي مقرمشة وصحية في نفس الوقت في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تحويل المكرونة إلى شيبس من الأمور التي يتم البحث عنها من قبل الكثير من الأمهات.

فتلك الطريقة تساعدها على تحضير الشيبس في المنزل بدلًا من أن يتم شرائه من الخارج ويتم ذلك بكل سهولة.

وبخطوات بسيطة وسهلة للغاية ومن خلال مقالنا اليوم سنقدم إليكم طريقة تحويل المكرونة إلى شيبس.

طريقة تحويل المكرونة إلى شيبس

يتم تحويل المكرونة إلى شيبس بخطوات ومقادير بسيطة للغاية وفيما يلي تلك المقادير:

مكونات الوصفة:

كيلو من المكرونة من أي نوع ترغبون فيه. ملعقة كبيرة من الكركم. ملعقة من الفلفل الأسود. كمية من الدقيق الأبيض المنخول. كمية من النشا. ملعقة من بهارات الدجاج. ملعقة كبيرة من الكاري. كمية من زيت الزيتون. مياه.

طريقة تحويل المكرونة إلى شيبس:

يتم تحويل المكرونة إلى شيبس من خلال اتباع الخطوات الآتية:

أولًا يتم الحصول على إناء ويتم وضع فيه كلًا من المياه والزيت والملح ويتم تقليبهم جيدًا مع بعضهم البعض.

بعد ذلك يتم إشعال النار ويتم رفع الإناء على النار لحين أن يتم غليان المياه وبشكل نهائي.

ثم يتم بعد إضافة المكرونة.

بعد أن يتم سلق المكرونة يتم تصفيتها بشكل جيد من المياه ثم يتم غسلها لحين أن يتم التخلص من أي نشا متواجدة فيها.

ثم يتم الحصول على طبق واسع ويتم وضع فيه كافة البهارات التي قد تم إحضارها.

بعد ذلك يتم وضع فوقهم الدقيق وبعد ذلك يتم الاستمرار في خلط كافة المكونات.

ثم بعد ذلك الحصول على طبق أخر ويتم وضع فيه كلًا من الفلفل الأسود والكاري والكركم.

ثم يتم وضع المكرونة في المكونات السابقة ويتم خلطها مع باقي المكونات الأخرى.

الحصول على مقلاة ويتم وضع فيها زيت مغلي ثم يتم وضع بها المكرونة لحين أن يتم الحصول على اللون الذهبي.

بعد ذلك يتم إخراج المكرونة ويتم وضعها في طبق ويفضل أن يتم تصفية المكرونة من أي زيت.

كيفية تحضير الشيبس في المنزل

يمكن بكل سهولة الآن أن يتم تحضير الشيبس في المنزل من خلال اتباع الخطوات.