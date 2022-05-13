ضاع عمرنا بنلف ورق العنب والكرنب غلط لفيه بالمشط بسرعة الصاروخ أكثر من 5 كيلو في دقائق

هناك الكثير من الأشخاص ورق العنب والكرنب الذي يحتوي على الكثير من النشويات والمواد المفيدة التي تساعد في مد الجسم بالطاقة اللازمة كما يمنحه القدرة على بذل المجهود والقيام بالأعمال خلال اليوم حيث يعتبر الكرنب وورق العنب من المأكولات التي يحبها التي يحبها الأطفال والكبار حيث توجد العديد من الطرق المبتكرة التي تساعد في لف ورق العنب والتي تبحث عنها ربات البيوت باستمرار ومن أكثر الطرق المنتشرة هو استعمال المشط وسوف نوضح خلال هذا المقال كيفية لف ورق العنب والكرنب بواسطة المشط بسرعة بمكونات سهلة وإمكانيات متوفرة في كل منزل.

طريقة لف ورق العنب والكرنب بالمشط

هناك العديد من الطرق السهلة التي يمكن بواسطتها عمل ورق العنب بأسهل المقادير

المكونات المطلوبة

كيلو ونصف من الأرز.

كيلو من الطماطم.

ملعقة من الملح.

كيلو من ورق العنب.

لفة كرنب.

ملعقة كبيرة من البهارات.

ملعقة من الفلفل الاسود.

بصل.

حزمة من الشبت والبقدونس.

طريقة التجهيز

نقوم بغسل الشب والبقدونس جيدًا نقوم بتقطيعه إلى أجزاء صغيرة.

نقوم بإحضار نصف كيلو من البصل ونقوم بتقطيعه إلى قطع صغيرة.

نقوم بوضع البصل على النار في طاسة تيفال مع قليل من الزيت.

نقوم بعصر الطماطم ونقوم بوضعها على البصل بعد أن يأخذ اللون الذهبي.

نضيف الملح والفلفل الاسود والبهارات إلى الطماطم حسب الرغبة.

نقوم بتقليب المكونات جيدًا ونضعها على الأرز بعد غسله جيدًا بالماء.

نضيف الشبت والبقدونس إلى المكونات السابقة ونقلبها جيدًا.

يصبح الحشو بعد ذلك جاهز للاستخدام.

نحضر ورق العنب ونأخذ ملعقة صغيرة من الحشو ونضعها في ورق العنب.

نحضر كيس من البلاستيك ونضع عليه ورق العنب نقوم بطي الجانبين من ورقة العنب نقوم بطي الكيس على ورق العنب في شكل مربع نحضر المشط ونقوم بتمشيته باتجاه ورق العنب نلاحظ أن ورق العنب تم طيه بكل سهولة.

وبنفس الطريقة يمكن حشو الكرنب بنفس الطريقة بعد سلقه وتقطيعه إلى أجزاء صغيرة.

وبهذه الطريقة يمكن حشو كمية كبيرة من ورق العنب والكرنب في وقت قليل ججدًا

كنا أوضحنا أنه يمكن لف ورق العنب والكرنب بالمشط باستخدام الطرق الحديثة من أهمها المشط حيث يعمل على لف كميات كبيرة جدا من ورق العنب والكرنب بسرعة بدون اي تكاليف أو مجهود فقط باستخدام هذه الطريقة التي تعنل على جعل الأمور سهلة جدا منا يمكن توضيح بعض الطرق المستخدمه للحصول على ورق عنب مظبوط وطعمه شهي بهذه الطريقة المذكورة