نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احتراف تحضير كل انواع المحشي وكيفيه تحضير سر خلطته للارز في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد المحاشي من أكثر أنواع المأكولات الشهيرة في مختلف أنحاء الدول ويوجد من المحاشي الكثير من الأنواع.

وكل نوع يتسم بمذاق شهي ومميز بالإضافة لاحتوائه على الكثير من القيم الغذائية المفيدة للجسم .

ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم كافة الخطوات التي تتبع من أجل عمل المحشي بكل أنواعه.

احتراف تحضير المحشي بكل انواعه

يعتبر المحشي من المأكولات الشهية والمميزة والتي لديها نكهة رائعة للغاية.

ولكن بعض السيدات ليس على علم كافي بالخطوات التي تتبع من أجل تحضير المحشي المشكل في المنزل وإليكم في السطور الآتية:

المقادير:

كيلو من الكوسا المحفورة. كيلو من الباذنجان المحفور. حبتان من الفليفلة الحلوة. نصف كيلو من اللحم المفروم. خمسة قطع من لحم الخروف. ورق عنب مسلوق. ثلاثة علب من صلصة الطماطم. ربع كأس من زيت الذرة. ملح. ملعقة من البهارات المشكلة. نصف ملعقة من الفلفل الأسود.

خطوات التحضير

إليكم في السطور الآتية الخطوات التي تتبع في تحضير المحاشي:

أولًا يتم خلط كلًا من الأرز والبهارات والملح والزيت واللحمة المفرومة.

ثم يتم حشو الكوسا والباذنجان بذلك الخليط.

بعد يتم لف ورق العنب بالخليط ثم يتم وضع الوسا والباذنجان كل واحد منهم في إناء مختلف.

ثم يتم إضافة المياه إلى الإناءين.

بعد ذلك يتم وضع علبة من صلصة الطماطم والملح وكمية قليلة من الزيت في كل إناء يتم رفعهم على النار وتركهم لحين النضج.

ثم يتم بعد ذلك رفع الخضر مع المرقة على النار ثم يتم إضافة لحم الخروف.

وبعد ذلك يتم ترتيب ورق العنب فوق اللحمة ثم يتم تركها على النار لحين أن تنضج.

ولذلك يتم الحصول على الفليفلة ويتم حشوها بنفس الطريقة.

طريقة تحضير محشي الكرنب

ثم يتم تحضير محشي الكرنب بمقادير بسيطة وغير مكلفة أيضًا وإليكم في السطور الآتية المقادير المستخدمة في تحضير محشي الكرنب:

المكونات:

رأس من الكرنب الملفوف. كأسان من الأرز. ثمرتان من البصل المفروم. حزمة من الكزبرة المفرومة. حزمة من البقدونس المفرومة. حزمة من الشبت المفروم. ثلاثة ثمرات من الطماطم المقطعة إلى مكعبات صغيرة. ثلاثة ملاعق كبيرة من صلصة الطماطم. فصان من الثوم المهروس. مكعبان من مرق الدجاج. فلفل أسود. ملعقة من الكمون المطحون. خمسة ملاعق من عصير الليمون. ملعقة من البهارات المشكلة.

طريقة التحضير