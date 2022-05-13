عندك قرعة ماء فارغة.. حضري لقمة القاضي المقرمشة والذهبية وأسرار نجاحها بطعم احلي من الجاهزة

انتشرت حلويات لقمة القاضي أو الزلابية حسب المسمى الخاص بها في كل بلد منذ قديم الزمن، حيث يختلف اسمها في كل بلد، كما تعتبر من أكثر الحلويات الشرقية التى يفضل الكثير تناولها، فهي خفيفة وشهية المذاق وسريعة التحضير، ويتسائل الأطفال عنها دائما لتناولها، كما إنها لا تحتاج إلى تكلفة لاعدادها في المنزل، لذلك تبحث الأمهات عن طريقة عمل لقمة القاضي في المنزل لتجنب شرائها من محلات الحلويات، وتجهيزها بأدوات مضمونة في المنزل، لذا سوف نذكر لكم طريقة تحضيرها بكل سهولة.

مكونات عمل لقمة القاضي

يعشق الكبار والصغار الحلويات، ويفضلون تناولها بعد تناول الطعام أو في المناسبات أو في الأعياد، ومن أكثر الحلويات المفضلة هي الحلويات الشرقية، فهي تكون خفيفة ولذيذة في الطعم، لذا تقوم الأمهات بتحضير مختلف أنواع الحلويات لأفراد أسرتها بشكل دائم، ولقمة القاضي من أكثر الحلويات ذات الطعم المميز، وتتمثل مكوناتها في التالي.

ربع كيلو من الدقيق الأبيض.

ملعقة من السكر كبيرة.

1 ملعقة من النشا كبيرة.

خميرة فورية ملعقة كبيرة.

ذرة ملح بسيطة.

كوب ونصف كوب من الماء.

زيت غزير.

طريقة تحضير لقمة القاضي المقرمشة

على الرغم من توافر مختلف أنواع من الحلويات إلا وأن لقمة القاضي أو الزلابيا من أشهر الحلويات المتواجدة منذ القدم، وتتواجد في جميع الدول العربية بمختلف الأسماء، كما يمكن تحضيرها في المنزل خلال دقائق، وتتم عملية التحضير والتسوية من خلال إتباع ما يلي.

نحضر بولة عميقة ونضع فيها الدقيق والسكر والنشا والماء والخميرة والملح ونقلب جميع المكونات جيداً.

نضع العجينة في الثلاجة لمدة ساعة حتى تخمر.

بعدها نضع طاسة على النار فيها كمية من الزيت الغزير حتى تسخن جيداً.

نقوم بوضع العجينة في كيس من أكياس الطعام ونقص طرف الكيس من الأسفل.

نبدأ في الضغط على الكيس ونعمل كور في الزيت وهو ساخن.

عند تلون كرات الزلابيا بلون أحمر خفيف نخرجها على ورق أبيض وبعد مرور دقائق نقوم بوضعها في الزيت مرة أخري حتى يصبح لونها ذهبي.

لابد أن يكون الشربات بارد ونضع فيه الزلابيا بعد إخراجها من النار.

تقدم لقمة القاضي بعد سقيها بالشربات.

مقادير عمل لقمة القاضي

كوب من الدقيق.

نصف كوب من الماء الدافئ.

ملعقة من السكر صغيرة ورشة ملح.

خميرة فورية كيس.

1 ملعقة من النشا صغيرة.

سكر بودرة للتزيين.

خطوات تحضير لقمة القاضي