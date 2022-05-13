نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في حر الصيف اصنعي الايس كوفي المثلج في المنزل مثل الجاهز لكي ولعائلتك بمكونات اقتصادية وطريقة سهلة في خمس دقائق فقط في المقال التالي
تعتبر القهوة المثلجة من المشروبات المفضلة التي تحتوي على الكافيين لعشاق القهوة ، مع إضافة الكثير من الثلج لمذاق منعش ومنعش. يمكن صنعه في المنزل بمكونات بسيطة ، ما عليك سوى إحضار القهوة العادية والسكر حسب الحاجة وإضافة القليل من الماء وخلط المزيج معًا وإضافة الحليب ومكعبات الثلج وجرب القهوة المثلجة ولا تأكلها. لاحظ أن كوب القهوة المثلجة يحتوي على حوالي ٤٠٠ سعرة حرارية ، بينما تحتوي صوص القهوة المثلجة المزينة بالكريمة أو الشوكولاتة على حوالي ٤٥٠ سعرة حرارية ، ولتقليل السعرات الحرارية ، يوصى بعدم إضافة أي صوص كريمة أو كراميل أو شوكولاتة. من خلال هذا الخيط ، نوضح لك خطوة بخطوة كيفية صنع القهوة المثلجة العادية ، وتقديمها على الطاولة ، والاستمتاع بالطعم الرائع المنعش. انتشرت في الآونة الأخيرة كيفية صنع القهوة المثلجة في المنزل بدون قهوة مثلجة جاهزة. الطلب عليه مرتفع ، لذلك سنقوم اليوم بتوضيح كيفية صنع القهوة المثلجة
طريقة عمل الايس كوفي في المنزل مثل الجاهز
طريقة عمل الايس كوفي بالقهوة
مكونات عمل الايس كوفي بالقهوة العادية :
- ملعقتين قهوة سريعة الذوبان
- ملعقتين من السكر
- ملعقتين من الماء
- كوب من اللبن البارد
- مكعبات من الثلج
طريقة تحضير الايس كوفي :
- قومي بخفق كلا من القهوة والماء والسكر معا حتى يصبح القوام كريم الشكل
- ثم قومي بااخذ نصف كمية القهوة المخفوقة وضعيها على كوب اللبن البارد مع التقليب حتى يختلطا سويا ويصبح لون اللبن متغير ثم قومي بوضع النصف الباقي من مخفوق القهوة على وجه اللبن وعليه مكعبات الثلج وبالهنا
طريقة عمل الايس كوفي بالنسكافيه
مكونات الايس كوفى بالنسكافيه:
- باكيت واحد من النسكافيه
- حليب بارد
- سكر حسب الرغبه
- للتزيين : صوص شيكولاته او كريم شانتيه او مكسرات
طريقة تحضير الايس كوفي بالنسكافيه :
- قومي بخلط كلا من النسكافيه والسكر والحليب في الخلاط الكهربي ثم يسكب في الكوب وعليه كريم شانتيه او صوص الشيكولاته ويقدم مثلج
- طريقة اخرى : نقوم بخلط النسكافيه والحليب والسكر سويا مع اضافة الثلج وتستمر في الخفق ختى يختلط المكونات جيدا ثم قومي بوضع صوص الشوكولاته اسفل الكوب ومن ثم اسكبي خليط الايس كوفي عليه ويقدم باردا.
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