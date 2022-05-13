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يمكنك إعداد فطائر الجبنة التركية للإفطار بمكونات بسيطة متوفرة في المنزل وتقديمها ساخنة على وجبة الإفطار، كما أن طريقة عمل الفطائر بسيطة ولا تحتاج لفرن، ودائماً تحرص الأمهات على إعداد الفطائر والمخبوزات بأنواعها المختلفة لأنها محببة لكل أفراد الأسرة، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، طريقة عمل فطائر الجبنة التركية للإفطار سهلة وسريعة بدون فرن وخفيفة كالقطن. مكونات عمل فطائر الجبنة التركية

كوب من الحليب الدافئ.

نصف كوب من الماء الدافئ.

2 ملعقة كبيرة من الزبادي بحرارة الغرفة.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة كبيرة من السكر.

ربع كوب من الزيت.

ملعقة صغيرة من الملح.

5 أكواب من الدقيق الفاخر أو متعدد الاستعمالات. الحشوة نصف كيلو جبن.

ملعقة صغيرة من النعناع المجفف.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر المجفف.

زبدة مذابة أو زيت زيتون للدهن. طريقة التحضير في إناء عميق نضع كوب من الحليب الدافئ ونصف كوب من الماء الدافئ وملعقة كبيرة من السكر. ثم نضيف ملعقة كبيرة من الخميرة وملعقتين من الزبادي ونصف كوب من الزيت النباتي ونقلب جيداً حتى يمتزج الخليط تماماً. ثم نقوم بإضافة خمس أكواب من الدقيق المخلوط بملعقة صغيرة من الملح بالتدريج ونعجن باليد لمدة 10 دقائق حتى نحصل على عجينة طرية وناعمة. نغطي العجينة ونتركها تختمر في مكان دافئ لمدة 45 دقيقة حتى يتضاعف حجمها. ثم نقسم العجينة إلي كرات متوسطة الحجم وتوضع في صينية وتغطي لمدة 10 دقائق. لتحضير الحشوة. نخلط الجبنة مع ملعقة صغيرة من النعناع المجفف وملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر المجفف ونقلب جيداً. ثم نأخذ قطعة من العجينة ونفردها دائرة ثم نضع ملعقة كبيرة من الحشوة في المنتصف ونلم الأطراف جيداً لتصبح على شكل كرة. ثم نكمل باقي الكمية بنفس الطريقة ثم نفرد الكرات ونفردها دائرة وتغطي وتترك جانباً. نضع طاسة غير قابلة للالتصاق على نار متوسطة وتترك لتسخن ثم نضع الفطائر. عندما تأخذ الفطائر لون ذهبي من أسفل نقلبها حتى تأخذ لون ذهبي من الجهتين ثم ندهنها بالزبدة ونخرجها وتقدم ساخنة بألف صحة وعافية. عمر شويل - جدة فطائر الجبنة التركية للإفطار سهلة وسريعة بدون فرن وخفيفة كالقطن - ثقفني

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