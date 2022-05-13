نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرع وأحلى طريقة لتحضير كب كيك الفانيليا الهش والخفيف بخطوات سهل ستحضرينه في 5 دقائق في المقال التالي

كب كيك الفانيليا بطريقة سريعة وسهله جدًا، هناك الكثير من الوصفات الحلوي التي تعودنا على تحضيرها و تقديمها في الإفطار والعشاء وأيضا في المناسبات والاحتفالات ومن أحلى وأطعم هذه الحلويات هي الكب كيك و يمكنك أضافة الكثير من النكهات المختلفة عليه مثل البرتقال والشوكولاتة والفانيليا والقرفة و لكل نكهة من هذه الأطعمة له طعم مميز جدًا ومختلف ومن أكثر النكهات المفضلة عند الجميع هي الفانيليا، وسنقدم لكم من أسرع وأسهل طريقة لتحضير احلى واطعم كب كيك الفانيليا هش وخفيف. كب كيك الفانيليا كوب ونصف دقيق

نصف كوب سكر.

بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

نصف كوب حليب.

ملعقة كبيرة نشا

نصف كوب زيت

باكيت بيكنج بودر.

رشة ملح.

باكيت من الفانيليا. طريقة تحضير كب كيك الفانيليا في البداية نحضر طبق كبير ونقوم بوضع البيضة و الفانيليا ثم نأتي بالمضرب الكهربائي و نقوم بضرب البيضة جيدًا حتى يتغير لون البيض.

بعد ذلك نقوم بإضافة السكر على البيض و نقوم بضربه مع البيض جيدا.

نقوم بوضع الزيت والحليب على المكونات ونقوم بضرب المكونات جيداً لمدة 5 دقائق حتى تحصلي على قوام متجانس وبه فقاعات.

بعد ذلك نأتي بنخل الدقيق والنشا والبيكنج بودر ورشة الملح ونقلبهم مع بعضهم جيدًا.

بالتدريج نقوم بوضع الدقيق على خليط البيض مع التقليب المستمر حتى يمتزجا المكونات وتحصلين على خليط ناعم.

بعد ذلك نأتي بقالب الكب الكيك ونقوم بتوزيع القليل من الزيت ورشة من الدقيق بداخله لكي لا يلتصق الكيك، كما يمكنك استخدام ورق الكب كيك سيكون أفضل.

ثم نقوم بسكب خليط الكب كيك في القالب نملئ فقط ¾ القوالب وهذا لكي تتركي مسافة للكب كيك ليرتفع.

بعد ذلك نقوم بوضع القالب في فرن ساخن مسبقا على الرف الوسط على درجة حرارة 180 درجة لمدة 15 دقيقة حتى تنضج الكب كيك.

نقوم باختيار الكب كيك بوضع خله في منتصف القالب إذا خرج بدون بقايا من الكب كيك إذا تم تسوية الكيك، ولكن إذا خرجت ببقايا إذا الكيك لم يتم تسويتة اتركيه في الفرن لمدة دقيقتين أكثر لكى يكمل تسويته.

نخرجها من الفرن ونتركها حتى تهدأ ثم نقدمها للطعام بالصحة والهنا. عمر شويل - جدة أسرع وأحلى طريقة لتحضير كب كيك الفانيليا الهش والخفيف بخطوات سهل ستحضرينه في 5 دقائق - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسرع وأحلى طريقة لتحضير كب كيك الفانيليا الهش والخفيف بخطوات سهل ستحضرينه في 5 دقائق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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