انت الان تتابع خبر تفاصيل مؤلمه وصادمه للغايه... فنان شهير قبل رحيله اوصى ان يتم بناء مسجد ولم يتم تنفيذ هذه الوصية لن تتخيل السبب اتفرج! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - كانت معاناة أحمد زكي مستمرة معه طيلة حياته ولم تتركه أحزانه يوما أو ساعة واحدة، ظل أحمد زكي وحيدا ولكن الوحدة جعلت منه شخصا مثقفا مليئا بالطاقة والحيوية وهو ما نحمد الله عليه.

وكان يحلم أحمد زكي بتقديم رواية “أولاد حارتنا” للكاتب الكبير نجيب محفوظ، وكان ينوي تقديمها من خلال الدراما، وكان يريد أخذ الموافقة من الأزهر الشريف على تقديم الرواية.

وحكى الراحل عن أمنيته في تقديم هذا العمل الذي يراه سيكون فريدا ومتميزا على الشاشة. وخلال مرضه الأخير كان ينوي بعد الشفاء البدء في ذلك محدثا أصدقائه أنه سيبذل قصارى جهده حتى يظهر العمل كما يحلم.

ولكن ليس كل ما نتمناه ندركه، تمكن المرض منه ولم يستطع حتى مجرد التفكير في الأمر.وكانت وصية أحمد زكي الأخيرة في أثناء فترة مرضه هو أن يتم بناء مسجد يحمل اسمه، ويكون هو أول من يصلي فيه وأول من يصلى عليه فيه.قال لأصدقائه:

“عايز أبني مسجد لوجه الله ويبقى اسمه مسجد أحمد زكي، وتخلوني أنا أول واحد أصلي فيه قبل ما أموت ولما أموت أنا أول واحدي يتصلى عليه” ليمنعه المرض من تحقيق أمنيته. وكان المرض يأكل في جسده وكانت هي نهايته بعد ذلك بوقت قصير.

مات أحمد زكي لكنه دائما موجود حولنا بأعماله وشخصياته التي أتقنها وقدمها لنا بأدائه الذي لا مثيل له، رحل “زكي” وأمنيته الأخيرة لم تنفذ وما كان يريده في أواخر أيامه لم يحدث، رحل جسدا لكن روحه معنا بكل تأكيد.