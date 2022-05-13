نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تبيض الأسنان بالبيكنج بودر خلال دقيقتين فقط وصفة سحرية منزلية صحية لجعل الأسنان اكثر بياضا في المقال التالي
لم يستخدم البيكنج بودر فقط في صناعة المخبوزات والمعجنات بل أيضًا استخدم في الوصفات الخاصة بالتنظيف التبييض للبشرة والأسنان، وأهم وأسهل الطرق لاستخدام هو البودر ولكن للحفاظ على بياض ونظافة الأسنان فإن الأمر الأهم هو مداومة تنظيف الأسنان بالفرشاة والمعجون واستشارة طبيب الأسنان كل فترة، كما يجب تجنب فرك اللثة حتى لا تتجرح، وفي المقال التالي سنستعرض أكثر الطرق المنتشرة والآمنة من أجل استخدام البيكنج بودر.
طرق استخدام البيكنج بودر للأسنان
نقدم لكم العديد من الطرق الآمنة من أجل استخدام مسحوق البيكنج بودر، والطرق هي كالآتي:
- وضع البيكنج بودر في وعاء صغير وقليل من المياه ثم استخدامه على فرساة الأسنان.
- وضع مسحوق البيكنج بودر على الأسنان مباشرة واستخدام الفرشاة.
- صناعة عجينة من البيكنج بودر و المياه ووضعها على الأماكن السيئة في الأسنان ثم الانتظار لدقيقتين ثم استخدام فرشاة الأسنان.
- في فنجان صغير نضع مسحوق البيكنج بودر ثم نضع الفرشاة فيه ونستخدمها ونعيد غمرها بالبيكنج بودر مرة أخرى.
- صنع خليط من البيكنج بودر وبروكسيد الهيدروجين والذي يعمل كمضاد للبكتيريا واستخدمي الخليط على فرشاة الأسنان.
خلط كمية مناسبة من مسحوق البيكنج بودر مع معجون الأسنان للحصول على خليط يستخدم مع فرشاة الأسنان.
فوائد البيكنج بودر للأسنان
استخدام البيكنج في الأسنان يساعد في العديد من الأمور، أهمها:
- يساعد في الخفاظ على صحة الأسنان.
- يقوم بزيادة بياض الأسنان.
- الحرص على تنظيف اللسان أثناء تنظيف الأسنان للتخلص من البكتيريا والفطريات التي تساعد في نشأة الجير.
- كما أنه يكون من خصائص البيكنج بودر أنه مقشر بالتالي يعمل على تتقشير طبقات الجير.
- كما أنه من المعروف أن البيكنج بودر به أيضًا خصائص مرطبة من أجل اللثة والفم.
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