تبيض الأسنان بالبيكنج بودر خلال دقيقتين فقط وصفة سحرية منزلية صحية لجعل الأسنان اكثر بياضا

لم يستخدم البيكنج بودر فقط في صناعة المخبوزات والمعجنات بل أيضًا استخدم في الوصفات الخاصة بالتنظيف التبييض للبشرة والأسنان، وأهم وأسهل الطرق لاستخدام هو البودر ولكن للحفاظ على بياض ونظافة الأسنان فإن الأمر الأهم هو مداومة تنظيف الأسنان بالفرشاة والمعجون واستشارة طبيب الأسنان كل فترة، كما يجب تجنب فرك اللثة حتى لا تتجرح، وفي المقال التالي سنستعرض أكثر الطرق المنتشرة والآمنة من أجل استخدام البيكنج بودر.

طرق استخدام البيكنج بودر للأسنان

نقدم لكم العديد من الطرق الآمنة من أجل استخدام مسحوق البيكنج بودر، والطرق هي كالآتي:

وضع البيكنج بودر في وعاء صغير وقليل من المياه ثم استخدامه على فرساة الأسنان.

وضع مسحوق البيكنج بودر على الأسنان مباشرة واستخدام الفرشاة.

صناعة عجينة من البيكنج بودر و المياه ووضعها على الأماكن السيئة في الأسنان ثم الانتظار لدقيقتين ثم استخدام فرشاة الأسنان.

في فنجان صغير نضع مسحوق البيكنج بودر ثم نضع الفرشاة فيه ونستخدمها ونعيد غمرها بالبيكنج بودر مرة أخرى.

صنع خليط من البيكنج بودر وبروكسيد الهيدروجين والذي يعمل كمضاد للبكتيريا واستخدمي الخليط على فرشاة الأسنان.

خلط كمية مناسبة من مسحوق البيكنج بودر مع معجون الأسنان للحصول على خليط يستخدم مع فرشاة الأسنان.

فوائد البيكنج بودر للأسنان

استخدام البيكنج في الأسنان يساعد في العديد من الأمور، أهمها: