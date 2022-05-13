فوائد لبان الذكر على الريق كل ليلة فهذا ما يفعله بجسمك النتيجة ستفاجئك

يحتوي لبان الذكر على العديد من الفوائد الصحية والتي يغفل عنها الكثير، كما أنه مفيد أيضًا لصحة كلًا من البشرة والشعر، وينصح الكثير من الأطباء بتناول لبان الذكر على الريق، خاصةً لمن يعاني من زيادة في الوزن والسمنة المفرطة، كونه يساهم في حرق الدهون الزائدة في الجسم والتخلص من منطقة الكرش، كما أنه يساهم في مد الجسم بالطاقة والنشاط، وسنتعرف في مقالنا اليوم عن أهم فوائد لبان الذكر على الريق، وطريقة استخدامه للحصول على جميع فوائده.

أهم فوائد لبان الذكر على الريق

يكون لبان الذكر متوفر في محلات العطارة، فيمكن شراء كمية من لبان الذكر والاحتفاظ به في مطبخك، وتناول بعض الحبات على الريق، وأهم الفوائد التي تحتوي عليها حبات لبان الذكر ما يلي: –

يساهم في حرق الدهون الزائدة في منطقة البطن.

مد الجسم بالنشاط والحيوية والنشاط.

محاربة نزلات البرد الحادة والكحة الشديدة.

تقوية الجهاز المناعي ومكافحة الأمراض الفيروسية والبكتيرية.

تقوية خصلات الشعر من الجذور فيمنع تساقط الشعر.

مرطب طبيعي للبشرة كما أنه يساهم في تنظيف البشرة من الأتربة والأوساخ الملتصقة بها.

تقليل الشعور بآلام الدورة الشهرية.

يساعد على تعديل المزاج والشعور بالراحة وتقليل الشعور بالقلق والتوتر.

التخلص من رائحة الفم الكريهة.

يحتوي على مواد مضادة للأكسدة مما يساهم في تسكين آلام العظام والمفاصل.

يعمل على تثبيط على انتشار الخلايا السرطانية.

يعمل على تثبيط على انتشار الخلايا السرطانية. تحسين صحة الجلد والبشرة.

طريقة استخدام لبان الذكر