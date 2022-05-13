طريقة عمل بلح الشام بطريقة سهلة وبسيطة والطعم ولا أحلي

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بلح الشام هو نوع من أنواع الحلويات الشرقية، ويقبل على شرائها الكثير من الأشخاص، وذلك بسبب طعمها اللذيذ والشهي، وهي من الحلويات المشهورة في الوطن العربي كله، بينما يفضل ربات البيوت تحضيرها في المنزل، وذلك لضمان نظافتها، ولكنها تريد أن تكون بنفس طعم الجاهزة، وفي هذا الموضوع سنقدم لكم طريقة تحضير بلح الشام خطوة بخطوة.
طريقة عمل بلح الشام
طريقة تحضير بلح الشام ليس صعب، كما أنه من الحلويات السهلة والسريعة في التحضير.
- تحضير كوب وربع من الدقيق.
- ملعقة كبيرة من النشا.
- إحضار كوب من المياه.
- ملعقة كبيرة من الزيت، وملعقة من الخل،
- وملعقة صغيرة من الفانيليا.
- ثلاث حبات من البيض.
- لتحضير الشربات جهزي كوب من الماء، وكوب من السكر.
- ملعقة كبيرة من كبيرة من عصير الليمون.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا، وعود من القرفة.
طريقة تحضير بلح الشام
- بعد تجهيز المكونات المستخدمة في تحضير بلح الشام، تعرفي على طريقة التحضير.
- في البداية جهزي الشربات المستخدمة لتحلية بلح الشام، عن طريق وضع المياه والسكر في إناء على نار متوسطة.
- وبعد غليان الماء والسكر، صعب عصير الليمون والفانيليا وعود من القرفة، واتركيه على نار هادئة، حتى يصبح القوام متوسط.
- وبعد تحضير الشربات ابدئي في تحضير بلح الشام عن طريق وضع وعاء على النار به ماء حتى يسخن.
- وبعد ذلك يتم وضع الزيت والفانيليا على الماء.
- ثم ضيفي الدقيق على الخليط السابق، وقومي بتهدئة النار، واستمري في التقليب حتى يصبح عجينة متماسكة.
- بعد أن أصبحت العجينة متماسكة، ارفعيها من على النار واتركيها حتى تبرد، ثم أضيفي النشا.
- وابدأي ضربها بالمضرب الكهربائي، حتى تتخلصي من أي هواء داخل العجينة.
- ومع استمرار ضرب العجينة بالمضرب، ضيفي حبات البيض إلى العجينة، وبعد ذلك أضيفي الخل، للتخلص من رائحة البيض.
- وفي النهاية قومي بقلي بلح الشام في زيت وفير وعلى نار هادئة، حتى يأخذ اللون الذهبي.
- وبعد ذلك تسوية بلح الشام، ضعي عليه الشربات باردا وليس ساخنا، حتى يتشرب جيدا.
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