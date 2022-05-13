طريقة عمل بلح الشام بطريقة سهلة وبسيطة والطعم ولا أحلي

بلح الشام هو نوع من أنواع الحلويات الشرقية، ويقبل على شرائها الكثير من الأشخاص، وذلك بسبب طعمها اللذيذ والشهي، وهي من الحلويات المشهورة في الوطن العربي كله، بينما يفضل ربات البيوت تحضيرها في المنزل، وذلك لضمان نظافتها، ولكنها تريد أن تكون بنفس طعم الجاهزة، وفي هذا الموضوع سنقدم لكم طريقة تحضير بلح الشام خطوة بخطوة.

طريقة عمل بلح الشام

طريقة تحضير بلح الشام ليس صعب، كما أنه من الحلويات السهلة والسريعة في التحضير.

تحضير كوب وربع من الدقيق.

ملعقة كبيرة من النشا.

إحضار كوب من المياه.

ملعقة كبيرة من الزيت، وملعقة من الخل،

وملعقة صغيرة من الفانيليا.

ثلاث حبات من البيض.

لتحضير الشربات جهزي كوب من الماء، وكوب من السكر.

ملعقة كبيرة من كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من الفانيليا، وعود من القرفة.

طريقة تحضير بلح الشام