ضاع عمرنا بنقلي الباذنجان غلط ملعقة واحدة على الباذنجان مش هيشرب نقطة زيت وهيبقي مقرمش وصحي

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الباذنجان من الوجبات المفيدة والغنية بالعناصر المهمة لصحة الإنسان، كما أن الأطباء تنصح بتناوله في حالات فقر الدم، لأنه يحتوى على عنصر الحديد، وتقوم سيدات المنازل بتقديمه بأكثر من شكل، فقد يكون مقلي أو محشي أو على شكل مسقعة، ولكن قد يحضرونه ملئ بزيت القلي، مما يجعله غير صحيا، وفي هذا الموضوع سنقدم لكم الطريقة الصحيحة الباذنجان.
الطريقة الصحيحة لقلي الباذنجان
- قليل الباذنجان في قليل من الزيت يجعله صحي بشكل أكبر، كما أنه يكون مقرمش ولذيذ، ولذلك تقدم لكم خطوات بسيطة لقلي الباذنجان.
- عند شراء الباذنجان، يجب اختياره كبيرا، وبعد ذلك ثم بغسله جيدا، ثم تقطيعها لدوائر رفيعة، واضف عليها الملح.
- قومي بدهن الباذنجان بقليل من الزيت.
- افتحي فرن البوتاجاز على 180 درجة، أحضري صينية، وادهنيها بالزيت مرة أخرى، وضعي عليها شرائح الباذنجان.
- أتركي الباذنجان في الفرن لمدة 10 دقائق، على الرف السفلي الفرن، حتى يستوي جيدا.
- بعد تسوية الباذنجان افتحي شواية الفرن على وضعي صينية البطاطس بالقرب من الشواية، حتى يأخذ الباذنجان لون ذهبي.
- وبعد الانتهاء من تسوية الباذنجان في الفرن، أخرجيه واستعدي لعمل الصلصة حتى يتم تقديمه معها.
طريقة عمل صلصة الباذنجان
بعد الانتهاء من قلي الباذنجان بطريقة صحية، يجب تجهيز صلصة الباذنجان بطريقة سهلة، وإضافة البهارات اللازمة حتى تصبح ذات طعم لذيذ.
مكونات صلصة الباذنجان
- تحضير 4 فصوص من الثوم المبشورين.
ربع ملعقة صغيرة من الخل، والكمون.
- رشة صغيرة من الملح، وربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- تقطيع حبة فلفل حار إلى قطع صغيرة.
- وكوب من عصير صلصة الطماطم.
طريقة تحضير الصلصة
- نضع الثوم في مقلاة على النار حتى يصفر لونه.
- ثم نضيف القليل من الخل، وبعد ذلك نضع كوب الصلصة، ونتركها حتى تتسبك.
- وبعد ذلك نضع عليها التوابل التي سبق و ذكرناها.
- وفي النهاية نحضر صينية الباذنجان، ونضع عليها الصلصة، وقطع الفلفل الآخر، وتقوم بوضعها داخل القرن.
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