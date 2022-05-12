طول عمرنا نلف الكرنب وورق العنب غلط بالمقص فقط ستلفى أكبر كمية بسرعة البرق

يعتبر محشي الكرنب وورق العنب من أفضل الأكلات التي يفضلها الكثير ويقبلون عليها، كما أنه من الوجبات الرئيسية في المناسبات والعزائم، فهو يتميز بطعمه الشهي واللذيذ والذي لا يقاوم، إلا أن لف كلًا من ورق العنب والكرنب يأخذ وقت طويل ومجهود كبير خاصةً في العزائم، فتبحث ربات المنزل عن طريقة سهلة وسريعة في لف كلاهما، فنقدم لكي عزيزتي طريقة لف الكرنب وورق العنب بالمقص وفي وقت قصير جدًا.

لف الكرنب وورق العنب بالمقص

تعتبر طريقة لف المحاشي بالمقص من أسهل الطرق وأسرعها كما أنها تجعلك تلفين كمية كبيرة في وقت قصير جدًا، فقط اتبعي الخطوات الآتية وقومي بتحضير الكمية التي ترغبين به في العزائم والمناسبات، وهي كالآتي: –

تقومي أولًا بالتخلص من عناقيد ورق العنب ومن ثم سلقهِ في ماء ساخن لعدة دقائق، وأيضًا سلق الكرنب وتقطيعه ليسهل علكيي لفه.

قومي باستعمال المقص في قص الأوراق لتصبح على شكل أشرطة ثم ترص على صينية أو منضدة.

قومي بتجهيز الحشوة الخاصة بكل منهما، ثم قومي بتوزيعها داخل كل ورقة على حد على أن تكون كمية الحشوة داخل الورق ليست كبيرة.

قومي بلف الورق بعد أن قمتي بتوزيع الحشو، ولن يستغرق الوقت إلا دقائق قليلة في اللف.

كما أنه احضري الحلة الخاصة بالمحشي وقومي برص قطع من الجزر وقطع من البصل وقطع من الطماطم مع فصوص الثوم.

حيث أنه لا بد أن يرص المحشي داخل الحلة بشكل متساوي ثم ضيفي إليه الشوربة الساخنة لتغطي المحشي ثم ارفعيها على النار حتى يبدأ في الغليان وتتشرب الشوربة قومي بتهدئة النار واتركيه حتى ينضج.

كما أنه فيما بعد قدميه لأفراد أسرتك بجانب السلطة الخضراء وبالهنا والشفا.