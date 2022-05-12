بدون رجيم خلطة العطار بـ 7 أعشاب طبيعية لإنقاص الوزن ونسف الدهون العنيدة في 3 أيام فقط

تناول الأعشاب الطبيعية هي عادة متبعة في جميع الدول العربية، بسبب فوائدها الكثيرة والمختلفة، وخاصة أن أغلب الأعشاب تساعد في خسارة الوزن بشكل كبير، وهو ما يعاني منه أغلب النساء والرجال في الوطن العربي، ويلجأ أغلب الأشخاص إلى تناول الأعشاب لإنقاص الوزن بدلًا من التعرض إلى الأدوية التي قد تكون مضرة في كثير من الأحيان، وبالرغم من ذلك إلا أن هناك بعض الحالات التي يحذر فيها تناول الأعشاب، وفي هذا الموضوع سنوضح تلك الحالات، وأهم المشروبات التي تساعد على إنقاص الوزن.

حالات يحذر فيها من تناول الأعشاب

هناك بعض الحالات التي تحاول تناول مشروبات الأعشاب لإنقاص الوزن، دون أن تعلم أن هذه الأعشاب قد تضرهم أكثر من إفادتهم.

وقد حذر عدد من الأطباء من عدم تناول الأعشاب للحالات المرضية، دون الرجوع إلى الطبيب المختص.

من هذه الأشخاص النساء الحوامل، لأن الأعشاب قد تضر بالجنين.

أيضا السيدات المرضعات، يحذر من تناولهم بعض الأعشاب.

الأشخاص المصابة بأمراض القلب والكلى.

الأشخاص أيضًا التي تُعالج بأدوية من مدرات البول.

أصحاب أمراض خفض السكر والضغط العالي.

الرجال التي تعاني من مشاكل في البروستاتا ومشاكل في البول.

مريض الكورتيزون يمنع من تناول أنواع معينة من الأعشاب بسبب أنها قد تسبب مشاكل صحية أكثر.

خلطة الأعشاب لإنقاص الوزن

لمساعدتك عزيزتي على إنقاص الوزن، نقدم لكي خلطة من الأعشاب البسيطة والمتوفرة في كل منزل مكونات الخلطة:

ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون.

ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة.

ملعقة صغيرة أيضًا من الكمون المطحون.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون، وكوب من الماء.

طريقة الخلطة: