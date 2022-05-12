أحذر استخدام زيت الزيتون بهذه الطريقة الخاطئة فإنك تحوله إلى سم قاتل

زيت الزيتون هو من أفضل الزيوت الصحية والتي ينصح الأطباء دائمًا في استخدامها في الطهي بدلًا من الزيوت النباتية، كونه يحتوي على العديد من الفوائد الصحية المفيدة للجسم، وأنه من الدهون الصحية غير المشبعة وغير المهدرجة، كما أنه مفيد لصحة القلب ومن يعاني من ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم، إلا أن هناك من يقوم باستخدام زيت الزيتون بصورة خاطئة مما يجعله خطر على صحته، وهذا ما سنستعرضه في مقالنا اليوم وهي الطريقة الخاطئة في استخدام زيت الزيتون.

أخطاء استخدام زيت الزيتون

فكما أن لزيت الزيتون العديد من الفوائد الصحية، إلا استخدامه بهذه الطريقة يجعله ضارًا بصحتنا، ومن هذه الطرق الخاطئة في استخدامه ما يلي: