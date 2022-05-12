لتعطير جسم العروس اعملي خلطة إكليل الجبل الرهيبة لإعطاء الجسم رائحة مميزة

تعد خلطة إكليل الجبل من الخلطات الرهيبة في تعطير الجسم وإعطاءه رائحة جميلة وجذابة، كما تتكون هذه الخلطة من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة وهي عشبة إكليل الجبل وورق الريحان ومكونات آخرى بسيطة، كما يبحث الكثير من العرائس والفتيات على خلطات طبيعية وسحرية لتعطير الجسم وإعطاءه رائحة فواحة، وهنا سوف نقدم طريقة بسيطة لتحضير هذه الخلطة بسهولة في المنزل دون الحاجة لشراء مواد كيميائية من الخارج تؤدي إلى تضرر البشرة، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة تحضير خلطة إكليل الجبل الرهيبة لتعطير الجسم وإعطاءه رائحة جذابة من المنزل.

فوائد ماء الورد للبشرة

هناك عدة فوائد لماء الورد على البشرة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

يخفف من تهيج البشرة والالتهابات بسبب إزالة الشعر ويعتبر ماء الورد مضاد للبكتيريا ويقلل من إحمرار الوجه.

يحمي خلايا الجلد من التلف ويعمل على تغذية خلايا البشرة ويزيد من نضارة البشرة.

يساعد على التخلص من ندبات الوجه ويشفي الجروح بشكل أسرع.

يقلل من ظهور التجاعيد الموجودة في الوجه ويشد البشرة كما يحتوي على خصائص مقاومة للشيخوخة.

يعد بديل المناديل لإزالة المكياج ويعد لطيفا لإزالة البشرة.

يقلل ماء الورد من ظهور المسام ويعمل على تنظيف مسام البشرة.

مكونات عمل خلطة إكليل الجبل لتعطير الجسم

تحتوي خلطة إكليل الجبل لتعطير الجسم على عدة مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالآتي:-

القليل من ورق الريحان.

ملعقة من برش الليمون.

القليل من عشبة إكليل الجبل.

لتر من الماء.

نصف كوب من ماء الورد.

خطوات الإعداد والتحضير

لتحضير خلطة إكليل الجبل الرهيبة لتعطير الجسم يجب إتباع بعض الخطوات البسيطة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

نحضر إناء عميق ونضع به ورق الريحان والليمون وعشبة إكليل الجبل مع لتر من الماء ونضعها على النار حتى تغلي. نترك الخليط على النار لمدة لا تقل عن ١٥ دقيقة، ثم نقوم بتصفية الماء ووضع نصف كوب من ماء الورد على الخليط.

طريقة الاستخدام

سوف نقدم طريقة سهلة لتطبيق هذه الخلطة وإعطاء نتائج مضمونة هيا بناء نتعرف عليها وهي كما يلي:-