تبييض وتفتيح فوري لليدين والرجلين وإزالة الجلد الميت والأسمرار بملعقة نشا واحدة هتبهرك النتيجة

ترغب العديد من الفتيات والسيدات في الحصول على يدين بيضاء وناعمة حيث تعتبر اليدين من الاشياء التي تجعل أي فتاة تظهر بشكل جميل ورائع، ونتيجة في رغبة الفتيات في الحصول على يدين بيضاء يقومون بالبحث عن بعض الوصفات التي تعمل على تفتيح اليدين وتستخدم هؤلاء الفتيات بعض المستحضرات التجميلية التي تجعل اليدين بيضاء، حيث تعتبر هذه المستحضرات غير صحية حيث تعمل على حدوث إلتهابات للجلد وكذلك تتسبب في ظهور البقع الحمراء لذلك علينا بالأبتعاد عن أي مستحضر تجميلي غير مناسب وعلينا بالتوجه إلى إستخدام الوصفات الطبيعية ويعتقدون العديد من الفتيات أن الوصفات الطبيعية لا تعطي النتائج التي ترغب بها هؤلاء الفتيات حيث تعتبر الوصفات الطبيعية من الوصفات الجبارة التي تعطي النتائج التي تحلمين بها، وتتعدد الوصفات الطبيعية المستخدمة في تفتيح اليدين وجعلها بيضاء مثل الحليب ومنها وصفة النشا ووصفة البيكنج صودا وعصير الليمون وغيرها من الوصفات الأخرى.

مكونات عمل وصفة النشا لتفتيح اليدين

ملعقتان كبيرتان من النشا.

ملعقتان كبيرتان من ماء الورد.

ملعقة واحدة كبيرة من زيت جوز الهند.

نصف ملعقة واحدة كبيرة من عصير الليمون.

طريقة عمل وصفة النشا لتفتيح اليدين