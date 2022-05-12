انت الان تتابع خبر أوروبا تودّع الكمامات والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - يقترب الاتحاد الأوروبي من إلغاء إلزامية ارتداء الكمامة أثناء الرحلات الجوية وفي المطارات اعتباراً من الاثنين 16 مايو/أيار، وفق إعلان وكالة سلامة الطيران التابعة له، ومقرها في ألمانيا.



وقال مدير الوكالة "باتريك كي"، "أصدرت وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي (EASA) والمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها (ECDC) تحديثاً لتدابير السلامة الصحية للسفر الجوي، وأسقطا التوصية بإلزامية ارتداء كمامة طبية في المطارات وعلى متن الرحلات".



وقال كي أن هذا القرار "يشكل خطوة كبيرة إلى الأمام لجهة تطبيع وضع النقل الجوي".



وأشادت جمعية "أياتا"، وهي كبرى شركات الملاحة الجوية، بالقرار الجديد الذي يمنح المسافرين "حرية الاختيار بين وضع الكمامة أو لا"، بحسب مديرها العام "ويلي والش".



وأكد والش أن المسافرين "يمكنهم السفر باطمئنان مع علمهم بأن العديد من مزايا الطائرة تجعل منها أحد الفضاءات الداخلية الأكثر أماناً".

ورغم ذلك أكدت وكالة سلامة الطيران الأوروبية "أن الكمامة تظل إحدى الوسائل التي توفر أفضل حماية ضد تفشي "كوفيد-19"، وبخاصة للأشخاص الضعفاء.



كما أوضحت الوكالة أن القواعد المتعلقة بالكمامة "ستظل مختلفة بحسب شركات الطيران ما بعد الاثنين المقبل". فاستخدام الكمامة يبقى "محبذاً في الرحلات المتجهة أو الآتية من أمكنة لا يزال فيها وضع الكمامة مطلوباً في وسائل النقل العام".

وشجعت الركاب على "التصرف في شكل مسؤول واحترام خيار الآخرين حولهم". فالراكب "الذي يعطس من واجبه وضع كمامة لطمأنة الأشخاص الجالسين على مسافة قريبة منه".



ويأتي هذا التخفيف في وقت يظهر فيه الأوروبيون توجهاً كبيراً نحو استئناف السفر بعد عامين من الوباء.