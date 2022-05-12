انت الان تتابع خبر ما علاقة الصداع بعد الاكل بمرض السكري والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - بينت الدكتورة أوكسانا خاميتسيفا، عبر مقابلة لها مع موقع Ura.ru، أن الشعور بالصداع بعد تناول الطعام يمكن أن يشير إلى مرض السكري.

وأشارت الطبيبة، إلى أن الصداع بعد تناول الطعام يشير إلى مرض السكري والحساسية وردود فعل تجاه المواد السامة.

وتقول، "غالبا ما يكون الصداع بعد تناول الطعام مرتبطا بمرض السكري واضطرابات أخرى في وظائف البنكرياس، لأنه عند وجود هذه المشكلة تضطرب عملية إنتاج الأنسولين في الجسم، حيث يحدث أثناء تناول الطعام أولا ارتفاع حاد لمستوى السكر في الدم، أي زيادة في نسبة السكر في الدم، وبعدها ينخفض مسببا نقص السكر في الدم. هذا الأمر يؤدي إلى تجويع الدماغ، فيسبب الشعور بالصداع".

وفقا لها ، يمكن أن تسبب مكونات الطعام الصداع أيضا.

وتقول، "يمكن أن يكون الصداع ناجما عن رد فعل تحسسي لبعض الأطعمة، كما يمكن أن يكون ناجما عن رد فعل الدماغ على زيادة نسبة المواد السامة الموجودة في المضافات الغذائية في الدم".

وتشير بعض الدراسات الى اختلاف أنواع الصداع باختلاف أسبابه ومدته وشدته، حيث يتمتع كل نوع بمجموعة خاصة من الأعراض التي تحتاج إلى علاجات مختلفة.

وتتعدد أنواع الصداع وتصل إلى أكثر من 1500 نوع، بحسب التصنيف الدولي لاضطرابات الصداع. لكنّها، تقع ضمن تصنيفين أساسيين، الصداع الرئيسي والصداع الثانوي. يمكن تصنيف الصداع بأنه رئيسي، عندما يكون هو المشكلة الرئيسية عند المريض وليس عرضاً لمرض آخر. أمّا الصداع الثانوي فهو الذي يكون عرضاً لمسبب أو مرض آخر.