انت الان تتابع خبر اتفرج بالفيديو .. زواج ادهم النابلسي من انجي خوري يضج مواقع التواصل والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي بشكل مكثف مقطع فيديو يظهر فيه نجمة الانستغرام السورية إنجي خوري وهي تتكلم عن موضوع التوبة والحجاب، وشرطها لفعل ذلك.

وقالت إنجي بالفيديو إنها مستعدة أن تتوب إلى الله وتصلي، وترتدي الحجاب وترمي الهاتف وتتخلى عن كل شيء مقابل ان يوافق الفنان الاردني المعتزل ​أدهم نابلسي​ على الزواج منها، وقالت: "لو بيتجوزني أدهم النابلسي أنا بتحجب وبلبس خمار وبروح بصلي وبتوب وما بدي التلفون حتى"، مؤكدة ان الشيخ الذي يغير من لبس زوجته الجريئ يدخل الجنة، وثم تغزلت بجماله وسحره.

إنتشر الفيديو بشكل كبير، وشاركه المتابعون عبر صفحاتهم الخاصة على مواقع التواصل، وتفاعلوا معه بطريقة ساخرة، متساءلين كيف ان ادهم النابلسي اعلن توبته عن الفن والغناء لحتى في النهاية يتزوج من انجي خوري، وإنهال البعض عليها بالشتائم وإستهزأوا بما قالته، ومنهم من طلب الزواج منها بدل من النابلسي.

وكانت انجي خوري قد أثارت الجدل مؤخرا بعد ظهورها بإطلالات شبه عارية خلال جلسة تصوير خضعت لها، ونشرتها عبر حسابها في انستغرام، واستعرضت فيها جسدها بطريقة فاضحة، ما عرضها للانتقادات والهجوم من قبل المتابعين الذين وصفوا ظهورها بالفاضح، بينما تغزل البعض بجمالها وسحرها.

الجدير بالذكر ان انجي خوري التي تنقلت في اكثر من دولة عربية منها لبنان والامارات قد طردت أكثر من مرة بسبب سلوكياتها المنافية للاخلاق وخدشها الحياء العام، وتقيم هذه الفترة في أربيل، وتملك في رصيدها الفني أغنية واحدة مصورة على طريقة الفيديو كليب، وهي " يلا نولعها"، واشتهرت على مواقع التواصل بسبب صورها الجريئة وظهورها المثير للجدل.