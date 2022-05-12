طريقة تحضير دغميرة الدجاج المحمر بالطريقة الأصلية

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وصفة وطريقة تحضير دغميرة الدجاج المحمر، أكلة من الأكلات المغربية الشهيرة، والتي يسهل تحضيرها في المنزل، بأشعة واحلى أنواع التتبيلة الخاصة بالدجاج، نقدمها لكم من خلال هذه المقالة، كما ستتناول معكم أيضا تتبيلة الكبد، واشهى أنواع الصوص التي تقدم بجانب هذه الوصفة، إليكم مقادير ومكونات الوصفة، وشرح طريقة التحضير خطوة بخطوة. المقادير والمكونات دجاج متوسط الحجم، ويفضل الصغير منه مغسول ومنظف جيدا.

عدد 2 كيلو بصل أبيض.

ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.

كزبرة وبقدونس مفرومة ناعم.

ملعقة كبيرة من السمن.

نصف كوب من الزيت النباتي.

نصف كوب من زيت الزيتون.

هريسة فليفلة حمراء.

عصير الليمون الحامض.

مرقد مقشر.

خل.

ملعقة كبيرة من كلا من الزنجبيل، والكركم.

عدد 1 ملعقة صغيرة من بهار البزار.

ملح وفلفل اسود حسب الرغبة.

مكعب زعفران.

كبد دجاج.

مكونات دهان الدجاج: تتكون من الخردل والزبدة، والسمن، وهريسة. طريقة تحضير دغميرة الدجاج المحمر ننظف الدجاج جيدا ونغسله بالماء والملح والليمون، ومن ثم نشطفه جيدا، وتصفيها. نحضر تتبيلة الدجاج من خلال إحضار الخلاط الكهربائي، ونضع به كلا من البقدونس والكزبرة والثوم، والزعفران، وتطحن كافة المكونات مع بعضها البعض. وبعد ذلك نضيف لهم كلا من الزنجبيل والهريسة، والكركم، والبزار، والملح والفلفل الأسود، والسمن. نقوم بتتبيل الدجاج بهذه التتبيلة من الداخل والخارج، وتركها لمدة ساعتين على الأقل. نقوم بفرم البصل ناعما جدا، ثم نضعه في قدر مناسب، ونضع به الماء حتى يغمر الدجاج. ثم نضيف إليه كلا من عصير الليمون الحامض والبصل البودرة. ثم نضعه على النار ونقليه من وقت لآخر، حتى لا يلتصق، حتى ينضج جيدا. بعد ذلك نخرج الدجاج من المرق، ونحتفظ بالمرق جانباً. نضع بعد ذلك كبدة الدجاج في وعاء ونغطيها بالماء، ونضيف لها الخل، ونسلقها جيدا، ومن ثم نقوم بتصفيتها جيدا. ونضعها في مرق الدجاج، بعد أن نضيف لها البصل المفروم، وعصير الليمون. ثم نتركها على نار هادئة حتى يجف المرق ويتبخر، ويتبقى الصوص، ونضيف لهم الزيت. ندهن الدجاج بكلا من خليط الخردل والزبدة والهريسة، مع السمن. بعد ذلك نسخن الفرن، ونضع الدجاج في صينية وتدخلها الفرن حتى تحمر من جميع الجوانب. بعد ذلك تقدم مع البصل والكبد، بألف هنا. عمر شويل - جدة طريقة تحضير دغميرة الدجاج المحمر بالطريقة الأصلية - ثقفني

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