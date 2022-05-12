كريب المطاعم الشهير.. طريقة عمل عجينة الكريب الأصلية بكل أسرارها بطعم احلي من الجاهز

طريقة عمل الكريب، اشتهر الكريب بحشواته المختلفة في السنوات الأخيرة، كما أصبح الكبار والصغار يطلبون من الأمهات تحضير الكريب سواء الحشو بالفراخ أو بالشيش طاووق أو بالسجق أو بالشوكولاته، حيث أصبح من الممكن إعداد كريب حلو وحادق بطرق مختلفة، لذا سوف نستعرض لكم طريقة عمل الكريب خلال السطور التالية.

طريقة عمل عجينة الكريب الأصلية

انتشرت الأكلات السريعة شهية المذاق خلال السنوات الماضية مثل البيتزا والسجق والكريب، حتى أصبحنا نجد المطاعم التي تقوم بإعداد هذه الوجبات يتردد عليها مئاب الشباب بشكل يومي، ومن أطعم هذه الأكلات هو الكريب، فهو مكوناته بسيطة ويمكن حشوه بمختلف الأطعمة حسب الرغبة، ولتحضير عجينة عيش الكريب لابد من توافر المكونات التالية.

كوبين من الدقيق.

2 كوب من الحليب.

ملعقة كبيرة من السكر.

ذرة ملح.

كيس خميرة فورية.

نصف كوب من الزيت.

بيضتين.

فانيليا.

طريقة تحضير الوصفة

يمكنك تحضير عيش الكريب في المنزل خلال خمس دقائق بعد تحضير العجينة، حيث لا تحتاج إلى وقت كبير للتسوية، فهو من المخبوزات سريعة التحضير، وتتم عملية التحضير والتسوية من خلال إتباع ما يلي.

نحضر الخلاط الكهربائي ونضع فيه البيض والحليب ونضربهم.

بعدها نضيف السكر والملح والخميرة والفانيليا والزيت إلى المكونات السابقة ونضرب حتى تجانس جميع المكونات.

نضع المكونات في إناء ونضيف إليها الدقيق ونقلبهم.

نترك العجينة في الثلاجة لمدة نصف ساعة.

ندهن طاسة غير لاصقة بالزيت وبعدها نسكب كمية من العجينة في الطاسة.

نترك العيش حتى يتحمر من اللونين ونخرجه.

طريقة عمل حشو الكريب

نصف كيلو من البانيه.

ملعقة من البصل البودرة.

1 ملعقة من الثوم البودرة.

ملعقة من بهارات الفراخ.

بابريكا ملعقة واحدة.

ملح وفلفل أسود.

بقسماط ودقيق.

بيضتين.

زبادي.

طريقة تحضير حشو الكريب