نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة النشا السحرية لتبييض وشد تجاعيد البشرة والترهلات الجلدية لبشرة مشدودة وجميلة في المقال التالي
التجاعيد من اكبر المشكلات التي تعاني منها الكثير من الفتيات حيث تعتبر هذه المشكلة تنتج نتيجة إستخدام الإستخدامات الضارة مثل إستخدام الكريمات والمواد والمستحضرات التجميلية التي تعمل على إجهاد البشرة بشكل ملفت حيث يجب على أي فتاة تجنب إستخدام هذه المستحضرات حتى نتجنب ظهور التجاعيد والخطوط الرفيعة تماما، ونتيجة لهذه المشكلة جعلت العديد من الفتيات يبحثون عن الطرق والحلول التي تقضي على هذه المشكلة تماما والبعض منهم يقومون بالذهاب إلى المراكز التجميلية التي تعمل هذه المراكز على إستخدام بعض الأجهزة التي تعمل على شد البشرة والتخلص من التجاعيد حيث تعتبر هذه الطريقة من الطرق الغير صحية بالإضافة إلى إرتفاع أسعارها حيث ينتج عن إستخدام هذه الأجهزة مع مرور الوقت زيادة في ظهور التجاعيد والخطوط الرفيعة لذلك علينا بتجنب إستخدامها نهائيا وعلينا بإستخدام الوصفات الطبيعية التي تمكننا من الحصول على بشرة مشدودة ورائعة.
مكونات عمل وصفة النشا لشد تجاعيد البشرة والرقبة
- خمسة ملاعق كبيرة من النشا.
- كمية مناسبة قليلة من الماء الدافئ.
- ثلاث ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند.
- ثلاث ملاعق كبيرة من ماء الورد.
طريقة عمل وصفة النشا لشد تجاعيد البشرة والرقبة
- قومي أولا بغسل بشرتك بالماء وكذلك غسل رقبتك جيدا ثم تشفيهم جيدا بواسطة قطعة قماش.
- أحضري طبق وضعي به خمسة ملاعق كبيرة من النشا مع كمية قليلة مناسبة تكفي لعمل عجينة من النشا وقومي بتقليب هذه المكونات ببعضها حتى تتجانس ويصبح القوام كثيف.
- بعد ذلك قومي بإضافة ثلاث ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند مع ثلاث ملاعق كبيرة من ماء الورد وعليكي بتقليب هذه المكونات مرة اخرى حتى تتجانس جيدا.
- بعد ذلك قومي بوضع هذه الوصفة على بشرتك وعلى الرقبة ثم اتركيها لمدة ساعة حتى تجف تماما.
- عند التأكد من جفاف هذه الوصفة قومي بتقشيرها ثم قومي بغسل البشرة والرقبة بالماء جيدا حتى تصبح نظيفة بعد ذلك قومي بتنشيفها وعليكي بتكرار إستخدام هذه الوصفة مرتان في كل إسبوع حتى تتمكني من الحصول على أفضل النتائج الممكنة.
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