وصفة النشا السحرية لتبييض وشد تجاعيد البشرة والترهلات الجلدية لبشرة مشدودة وجميلة

التجاعيد من اكبر المشكلات التي تعاني منها الكثير من الفتيات حيث تعتبر هذه المشكلة تنتج نتيجة إستخدام الإستخدامات الضارة مثل إستخدام الكريمات والمواد والمستحضرات التجميلية التي تعمل على إجهاد البشرة بشكل ملفت حيث يجب على أي فتاة تجنب إستخدام هذه المستحضرات حتى نتجنب ظهور التجاعيد والخطوط الرفيعة تماما، ونتيجة لهذه المشكلة جعلت العديد من الفتيات يبحثون عن الطرق والحلول التي تقضي على هذه المشكلة تماما والبعض منهم يقومون بالذهاب إلى المراكز التجميلية التي تعمل هذه المراكز على إستخدام بعض الأجهزة التي تعمل على شد البشرة والتخلص من التجاعيد حيث تعتبر هذه الطريقة من الطرق الغير صحية بالإضافة إلى إرتفاع أسعارها حيث ينتج عن إستخدام هذه الأجهزة مع مرور الوقت زيادة في ظهور التجاعيد والخطوط الرفيعة لذلك علينا بتجنب إستخدامها نهائيا وعلينا بإستخدام الوصفات الطبيعية التي تمكننا من الحصول على بشرة مشدودة ورائعة.

مكونات عمل وصفة النشا لشد تجاعيد البشرة والرقبة

خمسة ملاعق كبيرة من النشا.

كمية مناسبة قليلة من الماء الدافئ.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند.

ثلاث ملاعق كبيرة من ماء الورد.

طريقة عمل وصفة النشا لشد تجاعيد البشرة والرقبة