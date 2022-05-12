حضري بسكويت اليانسون الصحي في المنزل بخطوات بسيطة

يعتبر بسكويت اليانسون ، من أكثر أنواع البسكوت شهرة كنوع للإفطار مع الشاي في الصباح، وهي أسرع وألذ بسكوت يمكن تحضيره في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة، ولا يحتاج إلي وقت طويل أو مجهود عند إعداده، ويتميز بقوامه الهش والمقرمش ويتكون من مقادير بسيطة متوافرة في جميع المنازل، ويقبل علي تناوله الكثير من الكبار والصغار لأنه يتمتع بمذاق لذيذ ورائع، وهو من الوصفات التي تساعد علي فقدان الوزن الزائد، وهو بسكويت صحي ومفيد جداً لاحتوائه علي نبات اليانسون، وهو من المخبوزات الصحية التي تقي الجسم من الأمراض ويحافظ علي سلامة جهاز المناعة، لذا سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، علي طريقة عمل بسكويت الينسون المقرمش في المنزل بكل سهولة.

مكونات عمل بسكويت اليانسون اللذيذ

من هنا سوف نقدم لكم مقادير عمل هذا البسكويت الرائع وهي كالاتي:-

2 كوب من الدقيق الأبيض.

3 ملاعق كبار من اليانسون.

معلقة كبيرة بكينج بودر.

رشة ملح.

كوب من الزيت.

مقدار كوب من السكر.

5 بيضات.

كيس من الفانيليا.

طريقة التحضير

سوف نتعرف من خلال هذه المقالة علي خطوات تحضير بسكويت اليانسون اللذيذ في المنزل بكل سهولة وهي كالاتي:-

نحضر بولة عميقة، ونضع بها الدقيق وبكينج بودر، واليانسون ورشة الملح، ونقلبهم مع بعض جيداً. ثم بعد ذلك في الخلاط نضرب البيض مع الفانيليا، ثم نضيف الزيت والسكر، ونخفقهم جيداً مع بعض. بعد ذلك يصب الخليط السائل علي الدقيق، ونمزجهم مع بعض جيداً، حتي نحصل علي قوام متماسك. ثم ندهن الصينية بالزيت، ونصب فيها عجينة البسكويت وامسحي ايدك بالزيت، وافردي العجينة حتي تتساوي. ثم توضع الصينية، في الفرن علي درجة حرارة 180 مئوية، حتي تنضج وتأخذ اللون الذهبي. بعد ذلك اخرجيها من الفرن، وتركيها تبرد قليلاً ثم قومي بتقطيعها، بالحجم المرغوب. ثم ادخليها الفرن مرة ثانية، علي درجة حرارة 100 لمدة دقيقتين لتتحمص، ثم قدميها بالهناء والشفاء.

أسرار نجاح وصفات البسكويت

من هنا سوف نتعرف علي بعض النصائح المهمة وهي كالاتي:-