هتبقي ملكة جمال.. كريم لبان الذكر المبهر لتبييض وشد الوجه وازالة التجاعيد والبقع الداكنة في دقائق

تبحث الكثير من السيدات والفتيات عن طرق لتفتيح البشرة ومدها بالعناصر الغذائية فتقوم بشراء بعض الكريمات التي تعطي نضارة للبشرة ولكن قد تكون هذه الكريمات غالية ولها بعض المضاعفات وهناك بعض الكريمات الطبيعية التي يمكن عملها في المنزل مثل كريم لبان الدكر حيث يعمل كريم لبان الدكر على تبييض وتفتيح البشرة لأكثر من درجتين كما يساعد في التخلص من الالتهابات الناتجة عن الشمس والحروق وأثار الحبوب والبقع الداكنة كما له دور فعال في التخلص من أكسدة البشرة وسوف نوضح خلال تلك المقال طريقة عمله في المنزل بأقل المقادير والمكونات الممكنة بدون الحاجة لاستخدام أي مستحضرات خارجية.

تحضير كريم لبان الدكر لتبييض الوجه

يساعد كريم لبان الدكر في التخلص من علامات الكبر بصورة واضحة حيث يمكن عمله في المنزل بأقل المكونات المتوافرة والتي سنوضح أهمها خلال تلك السطور

المكونات

قليل من لبان الدكر.

ملعقة واحدة من حبة البركة.

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة صغيرة من ماء الورد.

ملعقة صغيرة من النشا.

طريقة التحضير

نقوم بغسل لبان الدكر جيدًا من أي أتربة ونقوم بنقعه في الماء.

نقوم بوضع ملعقة واحدة من حبة البركة بعد طحنها جيدًا في إناء.

نقوم بوضع ملعقة مت جوز الهند مع التقليب الجيد.

نقوم بإضافة ملعقة من ماء الورد.

نضع ملعقة صغيرة من النشا إلى تلك المكونات مع التقليب الجيد.

نقوم بغسل الوجه جيدًا ونقوم بفرد كريم لبان الدكر على البشرة وننتظر قلديلًا ونقوم بغسله.

نترك كريم لبان الدكر على البشرة لفترة من الوقت حوالي نصف ساعة.

نقوم بشطف الوجه جيدًا كما يمكن استخدام

كريم لبان الدكر على اليدين والجسم معًا.

وصفة أخرى لتحضير كريم لبان الدكر

المكونات

ملعقة من لبان الدكر المطحون.

ربع ملعقة صغيرة من الزبادي.

نصف ملعقة من الخميرة.

ملعقة من الليمون.

طريقة التحضير