أسهل واسرع كفته أرز في الدنيا اعمليها فالخلاط ب10دقايق بدون مفرمة لحمه مقادير مظبوطه100/100

كفتة الارز هي من الأطعمة المعروفة وخاصة في مصر، كما أنها من الأطعمة المفيدة للجسم، وذلك نظرا لاحتوائها على البروتينات والمواد المفيدة الأخرى للجسم، بالإضافة إلى أنها ذات مذاق مميز ويفضلها الكبار والصغار.

طريقة عمل كفتة الأرز

كفتة الأرز هي من الوجبات الخفيفة والسهلة، والتي يحبها أغلب الأشخاص سواء كانوا كبارا أو صغارا، ولعمل كفتة الأرز، إلييك الطريقة:

مكونات عمل كفتة الأرز.

نقوم بشراء نصف كيلو من اللحم المفروم.

و نحضر نصف كيلو من الأرز.

نحضر أيضا فلفل أسود وبعض البهارات الاخرى.

ربع كيلو ليلة ثمرة.

ثلاث فصوص من الثوم.

ثلاث حبات من حبوب الهيل.

قطعتان من البصل المبشور.

طريقة تحضير كفتة الأرز

نقوم بخلط المكونات السابقة بشكل جيد، وتستمر في الخلط، حتى نحصل على القوام المطلوب.

نحضر وعاء ونضعه على النار، ونضع كمية قليلة من الزيت.

بعد ذلك نشكل خليط الكفتة إلى كور أو أصابع، حسب ما تفضلها.

نبدأ بوضعها على الوعاء الساخن حتى نحصل على اللون المطلوب، ونقلبها حتى تأخذ لون من الجانبين.

ثم بعد ذلك نضعها في أطباق مقطع عليها خضرة كزبرة وبقدونس، لإعطائها شكل مميز.

ونقدم معها على السفرة السلطات والطحينة، والبطاطس أيضا، حتى تصبح وجبة متكاملة.

فوائد كفتة الأرز