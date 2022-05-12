طريقة عمل كيكة الشوفان الصحية للدايت بمكونات بسيطة للتمتع بها دون زيادة الوزن

طريقة عمل كيكة الشوفان الصحية ، تعتبر الكيكة من أكثر الأكلات والوجبات التي يبحث عنها الجميع وتقوم ربات البيوت بتحضيرها في كل وقت سواء كان في الأوقات العادية من السهرات للعشاء والحفلات وأعياد الميلاد وغيرها من المناسبات، حيث أنها تعد من مكونات بسيطة للغاية وغير مكلفة ويمكن التفنن في إعدادها حسب الرغبة وحسب الإمكانيات المتاحة، وتعتبر كيكة الشوفان نوع من أنواع الكيكة التي يمكن تحضيرها بكل بساطة ويصلح ليتناولها الجميع سواء من الكبار أو الصغار وأيضًا متبعي الحميات الغذائية دون الخوف من زيادة الوزن، لأنه من المعروف أن الشوفان من المواد التي لها دور إيجابي في الحفاظ على الوزن لأنها تساعد على الإحساس بالشبع والامتلاء، لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف والبروتينات.

طريقة عمل كيكة الشوفان الصحية

نظرًا لأن الشوفان من الوجبات الصحية التي لها دور إيجابي في الحفاظ على صحة الجسم والمساعدة في التخسيس، فأن الجميع يبحثون عن الطريقة الصحية التي يمكن بها استخدام الشوفان في عمل الأكلات المختلفة، والتي من بينها كيكة الشوفان.

ويمكن تحضير كيكة الشوفان عن طريق إحضار المكونات التالية:

كوب إلا ربع من دقيق الشوفان الناعم.

كوب إلا ربع من الزبادي.

نصف كوب حليب خالي الدسم.

ربع كوب دبس التمر.

بيضة واحدة بدرجة حرارة الغرفة.

ربع كوب من الكاكاو الخام.

معلقة صغيرة من البيكنج صودا.

معلقة من الفانيليا.

نصف معلقة من القهوة.

مكونات تزيين الكيكة

100 جرام من الشوكولاتة الدارك.

3 ملاعق من الحليب.

معلقة من الزبادي.

معلقة من دبس التمر.

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