طريقة عمل كيكة الشوفان الصحية للدايت بمكونات بسيطة للتمتع بها دون زيادة الوزن

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طريقة عمل كيكة الشوفان الصحية ، تعتبر الكيكة من أكثر الأكلات والوجبات التي يبحث عنها الجميع وتقوم ربات البيوت بتحضيرها في كل وقت سواء كان في الأوقات العادية من السهرات للعشاء والحفلات وأعياد الميلاد وغيرها من المناسبات، حيث أنها تعد من مكونات بسيطة للغاية وغير مكلفة ويمكن التفنن في إعدادها حسب الرغبة وحسب الإمكانيات المتاحة، وتعتبر كيكة الشوفان نوع من أنواع الكيكة التي يمكن تحضيرها بكل بساطة ويصلح ليتناولها الجميع سواء من الكبار أو الصغار وأيضًا متبعي الحميات الغذائية دون الخوف من زيادة الوزن، لأنه من المعروف أن الشوفان من المواد التي لها دور إيجابي في الحفاظ على الوزن لأنها تساعد على الإحساس بالشبع والامتلاء، لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف والبروتينات.
طريقة عمل كيكة الشوفان الصحية
نظرًا لأن الشوفان من الوجبات الصحية التي لها دور إيجابي في الحفاظ على صحة الجسم والمساعدة في التخسيس، فأن الجميع يبحثون عن الطريقة الصحية التي يمكن بها استخدام الشوفان في عمل الأكلات المختلفة، والتي من بينها كيكة الشوفان.
ويمكن تحضير كيكة الشوفان عن طريق إحضار المكونات التالية:
- كوب إلا ربع من دقيق الشوفان الناعم.
- كوب إلا ربع من الزبادي.
- نصف كوب حليب خالي الدسم.
- ربع كوب دبس التمر.
- بيضة واحدة بدرجة حرارة الغرفة.
- ربع كوب من الكاكاو الخام.
- معلقة صغيرة من البيكنج صودا.
- معلقة من الفانيليا.
- نصف معلقة من القهوة.
مكونات تزيين الكيكة
- 100 جرام من الشوكولاتة الدارك.
- 3 ملاعق من الحليب.
- معلقة من الزبادي.
- معلقة من دبس التمر.
خطوات تحضير كيكة الدايت
- في وعاء عميق تضاف البيض ويخفق جيدًا باستخدام المضرب اليدوي أو الكهربائي، وبعدها يضاف الحليب والفانيليا.
- يضاف الزبادي إلى الخليط السابق ثم دبس التمر، ومن الممكن استبداله بعسل نحل ويخفق الجميع جيدًا.
- بعد إتمام الخفق يضاف دقيق الشوفان الناعم والكاكاو والبيكنج صودا والقهوة ويقلب الجميع جيدًا.
- تضاف المكونات الجافة فوق السائلة مع التقليب إلى الحصول على قوام سائل.
- في قالب الكيك مقاس 20 سم، يدهن بنقطة بسيطة من الزيت، ويضاف بها خليط الكيك.
- تدخل الكيكة إلى الفرن الساخن مسبقًا على درجة حرارة 160 على الرف الأوسط لمدة نصف ساعة تقريبًا.
- تخرج الصينية من الفرن بعد إتمام النضج وتترك لتبرد نهائيًا وبعدها يضاف عليها صوص الشوكولاتة للتزيين.
- ويحضر صوص الشوكولاتة عن طريق إذابة الشوكولاتة في حمام ماء دافئ ويوضع فوقها الحليب والعسل أو دبس التمر والزبادي وتقلب المكونات جيدًا حتى تمام الخفق، وبعدها توضع فوق الكيكة وتوزع جيدًا.
- تقطع الكيكة إلى قطع متوسطة وتوضع في أطباق التقديم وتقدم مع المشروبات الساخنة أو الباردة حسب الرغبة.
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